ВСУ нанесли мощные удары по позициям россиян на ряде направлений 25.04.2026, 22:13

Поражены склады, командные пункты и скопление личного состава.

Силы обороны Украины за сутки нанесли серию результативных ударов по военной инфраструктуре российских оккупантов. Были поражены склады, командные пункты и районы сосредоточения личного состава. Об этом 25 апреля проинформировали в Генеральном штабе ВСУ.

В Луганской области, в частности, уничтожен склад боеприпасов в районе Белолуцка. Также подтверждены удары по объектам материально-технического обеспечения в Донецкой и Запорожской областях, в частности в районах Бойковского, Нововасильевки и Гуляйполя.

Под атаками оказались также командно-наблюдательные пункты противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Курской области РФ. Кроме того, уничтожены пункты управления БПЛА на Запорожском направлении.

Отдельные удары нанесены по районам скопления сил ВС РФ в Сумской, Луганской и Донецкой областях. Информация о потерях противника уточняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com