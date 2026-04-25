ВСУ нанесли мощные удары по позициям россиян на ряде направлений
- 25.04.2026, 22:13
Поражены склады, командные пункты и скопление личного состава.
Силы обороны Украины за сутки нанесли серию результативных ударов по военной инфраструктуре российских оккупантов. Были поражены склады, командные пункты и районы сосредоточения личного состава. Об этом 25 апреля проинформировали в Генеральном штабе ВСУ.
В Луганской области, в частности, уничтожен склад боеприпасов в районе Белолуцка. Также подтверждены удары по объектам материально-технического обеспечения в Донецкой и Запорожской областях, в частности в районах Бойковского, Нововасильевки и Гуляйполя.
Под атаками оказались также командно-наблюдательные пункты противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Курской области РФ. Кроме того, уничтожены пункты управления БПЛА на Запорожском направлении.
Отдельные удары нанесены по районам скопления сил ВС РФ в Сумской, Луганской и Донецкой областях. Информация о потерях противника уточняется.