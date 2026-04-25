25 апреля 2026, суббота, 22:41
ВСУ нанесли мощные удары по позициям россиян на ряде направлений

  • 25.04.2026, 22:13
Поражены склады, командные пункты и скопление личного состава.

Силы обороны Украины за сутки нанесли серию результативных ударов по военной инфраструктуре российских оккупантов. Были поражены склады, командные пункты и районы сосредоточения личного состава. Об этом 25 апреля проинформировали в Генеральном штабе ВСУ.

В Луганской области, в частности, уничтожен склад боеприпасов в районе Белолуцка. Также подтверждены удары по объектам материально-технического обеспечения в Донецкой и Запорожской областях, в частности в районах Бойковского, Нововасильевки и Гуляйполя.

Под атаками оказались также командно-наблюдательные пункты противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Курской области РФ. Кроме того, уничтожены пункты управления БПЛА на Запорожском направлении.

Отдельные удары нанесены по районам скопления сил ВС РФ в Сумской, Луганской и Донецкой областях. Информация о потерях противника уточняется.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук