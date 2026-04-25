25 апреля 2026, суббота, 17:24
Украинский пассажирский самолет охотится за российскими дронами

  • 25.04.2026, 15:59
Ему удалось сбить уже более 300 ударных дронов.

Ан-28 — лёгкий пассажирский самолёт на 18 мест, производившийся с 1978 по 1993 год. Один такой самолёт украинцы переоборудовали для охоты на дроны Shahed-136: инженеры закрепили под крылом несколько дронов-перехватчиков типов P1Sun и Sting, пишет Bild.

Когда начинается налёт, самолёт вылетает и начинает преследовать вражеские БПЛА. При приближении к цели оператор дрона, который как «пассажир» находится прямо на борту Ан-28, активирует дрон-перехватчик и отправляет его в бой.

Таким образом украинским военным уже удалось сбить более трёхсот российских ударных дронов. Преимущества этой тактики — низкие затраты (один перехватчик стоит от одной до трёх тысяч евро) и минимальный риск для экипажа и оператора дрона. Австрийский военный эксперт Густав Грессель похвалил решение инженеров в X:

«Самолёт за счёт высоты и скорости придаёт дронам кинетическую энергию, что делает процесс перехвата более эффективным и увеличивает дальность действия дронов. Это особенно важно против высоко летающих Shahed с реактивным двигателем».

