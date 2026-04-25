СМИ: Пентагон воссоздал украинскую «Паутину» во время секретных учений во Флориде 25.04.2026, 16:54

США меняет стратегию борьбы с дронами из-за опыта Украины.

Пентагон кардинально меняет стратегию борьбы с беспилотниками, опираясь на опыт войны в Украине. Во Флориде провели масштабные учения, где имитировали массированные атаки дронов для проверки американской обороны, сообщает Defense One.

По информации издания, во время операции «Чистый горизонт» на авиабазе Эглин бойцы спецназначения воссоздали тактику «Паутины», которую Украина использовала против РФ.

В симуляции применили широкий спектр аппаратов - от малых коммерческих дронов до крупных систем, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Особенностью тестов стало использование дронов с оптоволоконным управлением и аппаратов, работающих через сеть LTE. Это позволило операторам управлять техникой даже из других штатов.

Изменение стратегии США

Результаты учений показали, что американским войскам нужна единая система объединения данных с радаров и средств перехвата. Кроме того, военные признали необходимость создания дешевых дронов-перехватчиков.

Сейчас США часто тратят дорогие ракеты стоимостью в миллионы долларов на уничтожение дешевых беспилотников.

Бригадный генерал Мэтт Росс, возглавляющий центр борьбы с БпЛА Пентагона, отметил, что за последние шесть недель США выделили более 600 миллионов долларов на быструю интеграцию новых технологий.

- Мы были в Украине около шести недель назад, общались с Силами беспилотных систем... Мы рассмотрели эти самые перспективные технологии и ссылались на данные об их эффективности в Украине, а не на внутренние испытания ведомства, - заявил Росс.

По его словам, развитие автономных систем происходит гораздо быстрее, чем формируются годовые бюджеты, что создает новые вызовы для безопасности.

