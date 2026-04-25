закрыть
25 апреля 2026, суббота, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Топ-5 культовых фильмов 90-х годов, от которых сложно оторваться

  • 25.04.2026, 17:55
Топ-5 культовых фильмов 90-х годов, от которых сложно оторваться

Они отлично подойдут для просмотра в выходные.

Если вы настоящий киноман и не знаете, что посмотреть вечером, идеальным вариантом не всегда является просмотр новинок. Иногда лучше всего вернуться к лентам, которые стали легендарными в 90-х годах.

«24 Канал» собрал подборку именно таких фильмов – тех, что по-настоящему изменили кинематограф, не боялись рисковать и со временем стали культовыми.

Среди них – такие:

«Титаник» – художественный фильм-катастрофа 1997 года, создан Джеймсом Кэмероном, который выступил режиссером, сценаристом, сопродюсером и сомонтажником. Лента воссоздает историю гибели лайнера «Титаник». Главные роли исполнили Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.

«Побег из Шоушенка» – американский драматический фильм 1994 года, снятый режиссером Фрэнком Дарабонтом по повести Стивена Кинга «Рита Хейворт и побег из Шоушенка».

«Криминальное чтиво» – культовый художественный фильм 1994 года, одна из самых известных работ режиссера Квентина Тарантино.

«Список Шиндлера» – американский исторический фильм, снят по мотивам романа Томаса Кинилли «Ковчег Шиндлера». Над лентой работал режиссер Стивен Спилберг.

«Матрица» – научно-фантастический фильм, который сняли в 1999 году.

Кроме вышеупомянутых фильмов, стоит обратить внимание и на другие культовые ленты 90-х годов:

«Форрест Гамп» (1994),

«Парк Юрского периода» (1993),

«Молчание ягнят» (1991),

«Бойцовский клуб» (1999),

«Славные парни» (1990).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

