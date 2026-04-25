В Мали повстанцы сбили военный вертолет РФ 1 25.04.2026, 16:19

Россия терпит поражение в Мали.

В Мали в последние дни резко обострилась ситуация. В стране происходит масштабное наступление повстанческих группировок на позиции армии государства и поддерживающих ее российских формирований.

Об этом сообщает Reuters, раскрывая некоторые детали происходящего.

По данным агентства, 25 апреля в районе военной базы Кати под Бамако произошли взрывы и интенсивная стрельба, после чего силовики перекрыли подъезды к объекту. Одновременно коалиция повстанцев начала атаки в Севаре, Гао и Кидале.

Согласно поступающим новостям с места событий, в Кидале одна из баз, связанная с российским Африканским корпусом, перешла под контроль повстанцев.

Вместе с тем, в Сети распространяются видеозаписи со сбитым вертолетом, принадлежность которого уточняется. Тем не менее, по одной из основных версий, повстанцы сбили российский вертолет с российскими наемниками.

В общем власти Мали продолжают терять контроль над рядом объектов в стране. Параллельно отмечается высокий уровень координации действий между различными вооруженными группами повстанцев.

