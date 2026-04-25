Политический кризис в Словении: президент отказалась выдвигать премьер-министра 25.04.2026, 18:01

Наташа Пирц Мусар

Правительство страны остается в подвешенном состоянии.

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра после первого раунда переговоров с политическими партиями, поскольку никому не удалось заручиться необходимым большинством среди депутатов, сообщило агентство Bloomberg.

Такое развитие событий оставляет правительство Словении в подвешенном состоянии после выборов в марте, которые не дали однозначного результата.

«Я не хочу выдвигать кандидата на пост главы правительства меньшинства», – заявила Наташа Пирц Мусар журналистам в столице Любляне в субботу.

Она добавила, что ни один из потенциальных кандидатов на пост премьер-министра не продемонстрировал, что имеет поддержку большинства в 46 голосов.

