Политический кризис в Словении: президент отказалась выдвигать премьер-министра
- 25.04.2026, 18:01
Правительство страны остается в подвешенном состоянии.
Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра после первого раунда переговоров с политическими партиями, поскольку никому не удалось заручиться необходимым большинством среди депутатов, сообщило агентство Bloomberg.
Такое развитие событий оставляет правительство Словении в подвешенном состоянии после выборов в марте, которые не дали однозначного результата.
«Я не хочу выдвигать кандидата на пост главы правительства меньшинства», – заявила Наташа Пирц Мусар журналистам в столице Любляне в субботу.
Она добавила, что ни один из потенциальных кандидатов на пост премьер-министра не продемонстрировал, что имеет поддержку большинства в 46 голосов.