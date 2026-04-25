Украинские боевые роботы получили уникальную фишку, которая поразила НАТО 3 25.04.2026, 21:09

8,164

Разработчик раскрыл секрет.

Использование роботов на украинском фронте стремительно растет, заменяя людей в самых опасных точках – от логистики до прямых боевых столкновений, сообщает Business Insider (перевод - «Униан»).

Как отметил Олег Федоришин, директор по исследованиям и разработкам компании DevDroid, главное преимущество украинских систем – скорость обновления.

По его словам, украинские разработки модернизируются так же просто, «как мобильные телефоны или операционные системы». Это позволяет исправлять ошибки в программировании за считанные минуты прямо во время боя.

«Мы можем обновлять его удаленно, добавлять новые функции и исправлять ошибки», – подчеркнул он в комментарии изданию.

Как говорится в материале, компания поддерживает круглосуточный чат с каждым подразделением. Даже в 03:30 ночи военные могут получить техническую помощь, что является критически важным в условиях современной войны.

Помимо софта, разработчики постоянно совершенствуют «железо». По имеющимся данным, каждые шесть месяцев проводится капитальная модификация систем. В частности, это позволило увеличить расстояние, которое преодолевает робот, более чем вдвое. Для максимальной скорости ремонта команды DevDroid базируются вблизи линии фронта, обеспечивая сервис, который Федоришин сравнил с «гарантией, как при покупке нового автомобиля».

Он также поделился, что идеи для новых версий часто подсказывают сами бойцы.

Западные партнеры уже признают, что им нужно учиться у ВСУ. По мнению адмирала Пьера Вандье, Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации, Альянсу крайне необходима украинская «ДНК адаптации».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com