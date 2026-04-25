Украинские боевые роботы получили уникальную фишку, которая поразила НАТО

Украинские боевые роботы получили уникальную фишку, которая поразила НАТО3
- 25.04.2026, 21:09
Разработчик раскрыл секрет.
Использование роботов на украинском фронте стремительно растет, заменяя людей в самых опасных точках – от логистики до прямых боевых столкновений, сообщает Business Insider (перевод - «Униан»).
Как отметил Олег Федоришин, директор по исследованиям и разработкам компании DevDroid, главное преимущество украинских систем – скорость обновления.
По его словам, украинские разработки модернизируются так же просто, «как мобильные телефоны или операционные системы». Это позволяет исправлять ошибки в программировании за считанные минуты прямо во время боя.
«Мы можем обновлять его удаленно, добавлять новые функции и исправлять ошибки», – подчеркнул он в комментарии изданию.
Как говорится в материале, компания поддерживает круглосуточный чат с каждым подразделением. Даже в 03:30 ночи военные могут получить техническую помощь, что является критически важным в условиях современной войны.
Помимо софта, разработчики постоянно совершенствуют «железо». По имеющимся данным, каждые шесть месяцев проводится капитальная модификация систем. В частности, это позволило увеличить расстояние, которое преодолевает робот, более чем вдвое. Для максимальной скорости ремонта команды DevDroid базируются вблизи линии фронта, обеспечивая сервис, который Федоришин сравнил с «гарантией, как при покупке нового автомобиля».
Он также поделился, что идеи для новых версий часто подсказывают сами бойцы.
Западные партнеры уже признают, что им нужно учиться у ВСУ. По мнению адмирала Пьера Вандье, Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации, Альянсу крайне необходима украинская «ДНК адаптации».