25 апреля 2026, суббота, 22:39
Украинские боевые роботы получили уникальную фишку, которая поразила НАТО

3
  25.04.2026, 21:09
  • 8,164
Украинские боевые роботы получили уникальную фишку, которая поразила НАТО

Разработчик раскрыл секрет.

Использование роботов на украинском фронте стремительно растет, заменяя людей в самых опасных точках – от логистики до прямых боевых столкновений, сообщает Business Insider (перевод - «Униан»).

Как отметил Олег Федоришин, директор по исследованиям и разработкам компании DevDroid, главное преимущество украинских систем – скорость обновления.

По его словам, украинские разработки модернизируются так же просто, «как мобильные телефоны или операционные системы». Это позволяет исправлять ошибки в программировании за считанные минуты прямо во время боя.

«Мы можем обновлять его удаленно, добавлять новые функции и исправлять ошибки», – подчеркнул он в комментарии изданию.

Как говорится в материале, компания поддерживает круглосуточный чат с каждым подразделением. Даже в 03:30 ночи военные могут получить техническую помощь, что является критически важным в условиях современной войны.

Помимо софта, разработчики постоянно совершенствуют «железо». По имеющимся данным, каждые шесть месяцев проводится капитальная модификация систем. В частности, это позволило увеличить расстояние, которое преодолевает робот, более чем вдвое. Для максимальной скорости ремонта команды DevDroid базируются вблизи линии фронта, обеспечивая сервис, который Федоришин сравнил с «гарантией, как при покупке нового автомобиля».

Он также поделился, что идеи для новых версий часто подсказывают сами бойцы.

Западные партнеры уже признают, что им нужно учиться у ВСУ. По мнению адмирала Пьера Вандье, Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации, Альянсу крайне необходима украинская «ДНК адаптации».

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук