25 апреля 2026, суббота, 22:40
Лучший iPhone и Samsung сравнили в тесте на скорость

  25.04.2026
Кто работает быстрее?

На канале популярного техноблогера PhoneBuff вышло видео, в котором сравнивается скорость работы двух актуальных флагманских телефонов, iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra. Речь идет о максимально «тяжелом» тесте на производительность и нагрев.

Испытание включало широкий спектр задач: сканирование QR-кодов, запись видео в 4K, портретную съемку, работу с локальным сервером через браузер, а также запуск игр и ИИ-агентов прямо на устройствах. Сам тест проводился с использованием роботизированного манипулятора, что избавляет от человеческого фактора, поэтому его можно считать максимально объективным.

На старте теста быстрее оказался iPhone. Смартфон Apple быстрее загрузил меню после сканирования QR-кода и уверенно удержал лидерство в браузерных тестах.

Однако по мере усложнения задач ситуация изменилась. В задачах с ИИ и экспорте видео, Galaxy S26 Ultra перехватил инициативу и заметно вырвался вперед. В итоге он завершил тест за 3 минуты 59 секунд, тогда как iPhone 17 Pro Max показал результат 4 минуты 32 секунды.

В финальном зачете разрыв сохранился: Galaxy финишировал за 4 минуты 46 секунд, а iPhone справился за 5 минут и 1 секунду. По итогам теста флагман Samsung оказался быстрее по чистой производительности и работе с ОЗУ.

При этом по температуре победа осталась за Apple. iPhone нагрелся до 31,4 °C, тогда как у Samsung показатель составил 33,9 °C.

