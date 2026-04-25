Необычного черного аиста заметили в Клецком районе

Необычного черного аиста заметили в Клецком районе4
- 25.04.2026, 20:40
- 1,534
Птица занесена в Красную книгу.
В Клецком районе обитает редкий житель – черный аист, долгое время он пытается подружиться с белыми собратьями, пишет Smartpress.
Сейчас же, когда особи начали размножаться, он почти что высиживает чужое потомство.
В чем причина такого необычного поведения черного аиста, которые чаще всего выбирают удаленную от других видов жизнь в лесу, пока неизвестно.
Как появился черный аист в деревне
Краснокнижная птица поселилась в деревне Секеричи Клецкого района.
Там также обитают белые аисты.
Причем друзей «черныш» ищет давно: каждое лето на протяжении шести лет он проводит возле гнезд собратьев.
Почему обычно лесной житель снова и снова возвращается в деревню, никто не знает. Но его любовная драма вызывает сочувствие. Дело в том, что из года в год пернатый оставался без пары, а иногда его сородичи даже насильно отстраняли от самок.
Местные жители сочувствовали одинокой птице и надеялись, что он найдет себе пару, однако этого не случилось. И этой весной «черныш» снова прилетел в Секеричи. Это случилось 14 апреля.
«Занял свой «сторожевой» столб у тогда еще пустого гнезда белых аистов. Периодически птица подлетала и задумчиво стояла в этом гнезде», – рассказал биолог Сергей Шокало.
Белые аисты тем временем начали вить гнезда. А краснокнижник частенько стоит в гнезде рядом с птицей, высиживающей яйца.
Люди же тем временем надеются, что пернатый встретит подходящую самку и заведет свое потомство.