Израиль готов действовать против Ирана самостоятельно 11.06.2026, 5:51

На фоне разногласий с Вашингтоном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что при определенных обстоятельствах страна готова самостоятельно действовать против Ирана, даже без поддержки Соединенных Штатов. Соответствующее заявление чиновника процитировал телеканал i24News.

По словам Нетаньяху, Израиль может оказаться в ситуации, когда будет вынужден противостоять Ирану самостоятельно, вместе с сопутствующими расходами на вооружение и риском международной изоляции.

«Может случиться так, что мы окажемся в ситуации, в которой будем противостоять иранцам одни, без поддержки США, - со всеми этими расходами: расходами на вооружение и всемирной изоляцией».

В то же время он подчеркнул, что Израиль не заинтересован в таком развитии событий, однако считает его возможным.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал израильское руководство воздержаться от односторонних действий в отношении Ирана, рассчитывая на дипломатическое урегулирование конфликта. На этом фоне между лидерами двух стран усилились разногласия.

Тем временем эксперты предупреждают, что масштабная военная операция без поддержки США будет представлять серьезный стратегический риск для национальной безопасности Израиля.

Особые опасения в Израиле вызывает то, что действующая американская администрация может оказаться неготовой к активным действиям в ответ на потенциальные атаки Ирана. В частности, после недавнего ракетного удара Ирана Трамп хоть и не запретил Израилю отвечать, но призвал к сдержанности, подчеркнув, что США близки к заключению соглашения с Тегераном.

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