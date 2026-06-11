ВСУ ликвидировали оккупанта, который отчитывался Путину о «взятии» Северска
- 11.06.2026, 4:46
Речь идет о герое России Наране Очир-Горяеве.
Украинские дроны ликвидировали российского командира Нарана Очир-Горяева, который получил звание Героя России после доклада Путину о штурме Северска.
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на сообщение командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди в Telegram.
«Мадяр» обнародовал видео ликвидации российского военного и заявил, что речь идет об одном из участников штурма Северска в Донецкой области.
«Пилоты 20 обр СБС «К-2» отпели интересного типа, «освободителя» Северска, который докладывал бункерному деду», - написал он.
Речь идет о старшем лейтенанте Наране Очир-Горяеве. Он служил в 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и получил звание Героя России за руководство штурмовыми действиями при захвате Северска.
В декабре 2025 года Очир-Горяев лично докладывал президенту РФ Владимиру Путину о ходе боев, а через несколько дней получил от него медаль «Золотая Звезда».