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ВСУ ликвидировали оккупанта, который отчитывался Путину о «взятии» Северска

  • 11.06.2026, 4:46
ВСУ ликвидировали оккупанта, который отчитывался Путину о «взятии» Северска
Фото: Путин награждает Нарана Очир-Горяева медалью "Золотая Звезда" героя России (росСМИ)

Речь идет о герое России Наране Очир-Горяеве.

Украинские дроны ликвидировали российского командира Нарана Очир-Горяева, который получил звание Героя России после доклада Путину о штурме Северска.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на сообщение командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди в Telegram.

«Мадяр» обнародовал видео ликвидации российского военного и заявил, что речь идет об одном из участников штурма Северска в Донецкой области.

«Пилоты 20 обр СБС «К-2» отпели интересного типа, «освободителя» Северска, который докладывал бункерному деду», - написал он.

Речь идет о старшем лейтенанте Наране Очир-Горяеве. Он служил в 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и получил звание Героя России за руководство штурмовыми действиями при захвате Северска.

В декабре 2025 года Очир-Горяев лично докладывал президенту РФ Владимиру Путину о ходе боев, а через несколько дней получил от него медаль «Золотая Звезда».

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