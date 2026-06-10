Папа Лев XIV отслужил мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне 10.06.2026, 23:59

Папа римский Лев XIV

Месса была приурочена к 100-летию со дня гибели знаменитого архитектора Антонио Гауди.

Папа римский Лев XIV провел мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне и освятил центральную башню Иисуса Христа, пишут испанские СМИ. Месса была приурочена к 100-летию со дня гибели знаменитого барселонского архитектора Антонио Гауди, по проекту которого строится Саграда Фамилия,— 10 июня 1926 года он был насмерть сбит трамваем. На мессе в соборе и рядом с ним присутствовало 8 тыс. человек, в том числе король Испании Филипп VI.

В 2010 году папа римский Бенедикт XVI освятил Саграду Фамилию и провозгласил ее «малой базиликой» — к этой категории относится большинство крупнейших католических соборов в мире кроме нескольких папских базилик.

Строительство собора продолжается уже 144 года и теперь близится к завершению. Здание строится с перерывами с 1882 года. Антонио Гауди изначально не предполагал, что строительство храма будет завершено при его жизни. При нем была построена только одна из 18 запланированных башен. В текущем году была достроена последняя, центральная башня собора. Теперь это самый высокий храм в мире. При этом окончательное завершение всех работ в соборе Саграда Фамилия запланировано только на 2034 год.

Освящение башни Иисуса Христа Саграды Фамилии — центральная часть визита Льва XIV в Испанию, который начался 6 июня. Это первый визит папы римского в Испанию за 15 лет. Мессу, проведенную папой 7 июня в Мадриде, посетило более миллиона человек.

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