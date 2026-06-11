Ученые: Просмотр спортивных соревнований помогает снизить риск депрессии 11.06.2026, 1:49

Фото: АиФ

Исследование.

Просмотр чемпионатов мира по футболу, Олимпийских игр или даже матчей местных любительских команд может напоминать эмоциональные американские горки. Однако последние научные исследования доказывают, что общий эффект от такого досуга является положительным для человеческой психики, передает New Voice.

Люди, которые регулярно следят за спортивными событиями, чувствуют себя значительно лучше тех, кто этого не делает.

Под психологическим благополучием ученые понимают общее состояние человека и уровень его удовлетворенности жизнью. Известно, что лица с высоким уровнем субъективного благополучия имеют более крепкое физическое здоровье и статистически живут дольше. Группа исследователей из Университета Англия Раскин под руководством профессора Хелен проанализировала данные опроса «Taking Part Survey», проведенного по заказу правительства Великобритании. В нем приняли участие 7 209 взрослых респондентов в возрасте от 16 до 85 лет.

Результаты анализа продемонстрировали, что жители страны, которые посещали спортивные мероприятия вживую в течение последнего года, испытывают большую наполненность жизни смыслом, более высокую удовлетворенность повседневностью и значительно меньше страдают от одиночества. Эти выводы подтверждаются и другими международными работами, которые указывают на то, что даже однократное посещение стадиона в год снижает проявления депрессивных симптомов.

Для тех, кто не имеет возможности покупать билеты на трибуны, есть хорошие новости: просмотр трансляций по телевизору или через интернет имеет похожий терапевтический эффект. Ученые зафиксировали, что у людей, которые смотрят матчи дома, риск развития депрессии значительно ниже. Более того, частота просмотров имеет накопительный эффект — чем регулярнее человек включает спортивные каналы, тем реже у него фиксируют подавленные состояния.

Хотя эти данные носят корреляционный характер и не могут однозначно указать, что именно является первопричиной (например, на состояние человека также влияет уровень его достатка или круг общения), теория социальной идентичности и нейровизуализационные исследования подтверждают прямое положительное влияние спорта.

Главный секрет кроется в социальном аспекте и формировании так называемых «внутренних групп». Люди подсознательно стремятся объединяться в сообщества с общими интересами, где можно получить эмоциональную поддержку. Фанатское движение является классическим примером такой интеграции. Сильная привязанность к команде позволяет разделить с другими радость успеха — феномен, который бельгийские исследователи из Левенского университета назвали «купанием в лучах чужой славы». В случае же поражений болельщики используют механизм психологического дистанцирования, чтобы защитить себя от негатива.

Важность социального фактора подтвердили и японские ученые с помощью магнитно-резонансной томографии. Они выяснили, что участки мозга, ответственные за психологическое вознаграждение и удовольствие, работают гораздо активнее во время просмотра популярных массовых видов спорта (например, бейсбола), чем во время наблюдения за менее эмоциональными индивидуальными играми, такими как гольф, где зрители обычно соблюдают тишину на дистанциях в сотни метров.

Таким образом, психологические преимущества от спортивного фанатства доступны каждому. Ощущение единства с любимыми атлетами и другими болельщиками эффективно работает как на огромном стадионе, так и на собственном диване, главное — разделять этот опыт и эмоции с другими людьми.

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