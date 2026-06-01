В Колумбии возник скандал из-за приказа отстранить президента
- 11.06.2026, 0:07
Детали.
Колумбийские СМИ 10 июня сообщили о временном отстранении от должности уходящего президента страны Густаво Петро из-за предполагаемого вмешательства в выборы. Политики и юристы назвали это распоряжение неконституционным и недействительным. Конгрессвумен, подпись которой стоит под документом, заявила об утечке.
Документ за подписью главы Комиссии по расследованиям и предъявлению обвинений конгресса Колумбии Глории Арисабалеты опубликовало издание El Tiempo.
Густаво Петро, срок полномочий которого истекает в августе, подозревается в причастности к кампании своего советника Ивана Сепеды Кастро ― кандидата в президенты от правящей левой коалиции «Исторический пакт», пишет Reuters.
В распоряжении Арисабалеты говорится об отстранении президента до 16:00 21 июня, то есть до закрытия избирательных участков в день второго тура выборов.
Подобная обеспечительная мера может применяться на время расследования проступков, которые квалифицируются как тяжкие или особо тяжкие, отмечается в документе.
При этом подчеркивается, что необходимы «серьезные доказательства», позволяющие установить, что подозреваемый, оставаясь на посту, может вмешаться в ход расследования или повторить нарушение.
Министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти назвал документ неконституционным, поскольку Комиссия по расследованиям и предъявлению обвинений не уполномочена отстранять главу государства. Тем более это не может произойти «по прихоти одного одного-единственного представителя», подчеркнул глава МВД.
Некоторые колумбийские политики предположили, что это была «политическая уловка», чтобы помочь во втором туре выборов Ивану Сепеде.