Александра Герасименя: Ради чего снятие этих санкций? 11.06.2026, 5:08

Александра Герасименя

Именитая пловчиха поделилась мнением о рекомендации МОК снять ограничения с белорусских спортсменов.

Белорусская пловчиха Александра Герасименя поделилась мнением о рекомендации МОК снять ограничения с белорусских спортсменов, передает «Трибуна».

– Я как спортсменка, я прекрасно понимаю, что каждый спортсмен в своей карьере хочет достигнуть максимума, и у него нет возможности сделать паузу в этом. Если ты остановился, то, в принципе, опоздал, свой поезд пропустил.

И я как спортсменка прекрасно понимаю тех спортсменов, которые сейчас находятся в Беларуси, хотят выступать, продолжать свою спортивную карьеру, быть лучшими.

Но давайте смотреть на ситуацию глобальнее. Давайте смотреть на то, что происходит в Беларуси.

Разве репрессии остановились? Разве что-то изменилось? Разве те люди, которые сидят в тюрьмах за свою позицию, а некоторые, возможно, даже случайно там оказались, заслуживают того, чтобы там быть?

Ведь для этого, собственно, санкции и накладываются – для того, чтобы эти люди имели возможность выйти на свободу. Мы прекрасно понимаем, что происходит у нас в стране. Мы прекрасно видим, как торгуют людьми, теми людьми, которые сидят в тюрьме в том числе.

И, конечно, для меня это решение просто ужасно. Репрессии не остановлены, люди сидят в тюрьме. Ради чего снятие этих санкций? Что изменилось в нашей стране?

– Так, они вводились не за репрессии. Официальная цитата: «Невозможно обеспечить безопасность на турнирах с участием сборных Беларуси и России».

– А кто вообще вводил какие-либо санкции против того, что Россия начала агрессию против Украины и Беларусь была в этом замешана? Были какие-то способы.

Хорошо, кто-либо вводил санкции из-за того, что в Беларуси были репрессии, из-за того, что люди страдали? Нет. Все находили какие-то другие поводы: самолет посадили, еще что-то более глобальное. Никто не мог четко и конкретно сказать о том, что в нашей стране уничтожают собственный народ.

Все были очень озабочены, но никто так и не ввел конкретно санкции именно за это. И естественно, как они могут наложить санкции на то, что они даже озвучить боятся? – сказала Герасименя.

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