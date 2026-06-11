Украинские экипажи истребителей МиГ-29 поразили пункт операторов в Курской области РФ
- 11.06.2026, 3:06
Видео.
Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по месту скопления оккупантов в Курской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения вражеской цели украинские пилоты применили высокоточные авиабомбы AASM HAMMER.
Также в подписи под видео отмечается, что удар был нанесен по одному из зданий в поселке Теткино, где базировались российские операторы БПЛА.
В результате авиаудара часть здания была разрушена. Также потери понес личный состав противника, находившийся внутри объекта.