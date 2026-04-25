Почему второй и третий реакторы АЭС в Беларуси бесполезны? 2 25.04.2026, 21:18

Эксперт высказался о планах «Росатома».

«Росатом» собирается подписать договор о строительстве третьего энергоблока Белорусской АЭС, передает «Белсат». Энергоблок будет такого же типа, как и предыдущие два. Насколько он безопасен? И чем отличается от новых проектов того же «Росатома» в Турции и Венгрии?

По мнению профессора ЕГУ, эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, существенных отличий между этими проектами нет. Везде используется один и тот же реактор, только в разных вариантах исполнения. В частности, они отличаются системами охлаждения: в Беларуси это будут, скорее всего, градирни, а в Турции применят охлаждение морской водой. Также разница в сейсмоустойчивости, так как Турция более сейсмоопасный регион и там «Росатом» уделяет больше внимания надежности конструкций.

«Если говорить об уровне разработок, то это вполне современные реакторы и они достаточно безопасны. Каких-либо инцидентов серьезного уровня на них не отмечалось. Кроме того, все работы проводятся в полном соответствии с требованиями МАГАТЭ и при контроле международных комиссий, мониторинговых групп, которые отслеживают соблюдение всех норм безопасности», - объясняет эксперт.

И добавляет, что более современные реакторы не используются на Белoрусской АЭС, так как проще обслуживать один тип реакторов. Поэтому естественно, что третий реактор такой же, как и предыдущие два. «Так что с точки зрения безопасности я бы не стал критиковать эти установки. Я бы покритиковал их с другой точки зрения», – говорит Геннадий Рябцев.

По мнению эксперта, разница белoрусской и турецкой станций в том, что вторую «Росатом» строит для того, чтобы затем продавать электроэнергию. Кроме того, турецкое правительство не финансирует строительство, тогда как белoрусское государство платит за постройку самостоятельно. В Турции же «Росатом» будет взимать деньги с турецких налогоплательщиков только тогда, когда станцию построят.

«Беларуси нужно будет искать потребителя на эту электрическую энергию, чтобы потом за счет ее продажи каким-то образом окупить затраты на постройку самой станции. На мой взгляд, это очень нехорошая экономическая модель. Тем более, что потребность в третьем блоке для Беларуси весьма сомнительна», - обозначает Геннадий Рябцев.

Как отмечает эксперт, советские проекты (а Россия использует реакторы, которые были построены еще в СССР и лишь модернизирует их), безусловно, сильно отличаются от французских, японских, американских и т.д. Однако требования МАГАТЭ максимально жесткие ко всем производителям. С этой точки зрения продукция «Росатома» не хуже остальных. Конструкция может быть дороже, сложнее в эксплуатации, но не хуже. После Чернобыля и Фукусимы протокол крайне жесткий.

«Беларуси ни второй, ни третий энергоблоки не нужны»

Есть ли будущее у атомной энергетики? Лет десять назад некоторые страны, в частности Германия, отказывались от АЭС, а сейчас время от времени высказывается сожаление на этот счет. Какое будущее у атомной энергии в ближайшие 20-30 лет, интересуемся у эксперта.

«Атомная энергетика - это самая инерционная область энергетики, так как сами объекты требуют долгосрочного планирования, проектирования, строительства, а затем и эксплуатации в течение более чем 45 лет. Поэтому у атомной энергетики есть будущее, и оно достаточно продолжительное, – говорит Геннадий Рябцев. – Но атомной энергетикой нельзя заменить энергетику в целом. Нельзя понастроить по всему миру только атомные реакторы и думать, что нужды всех будут удовлетворены. В любом государстве должен быть соблюден баланс между генерацией базовой и генерацией маневренной. И если в государстве есть только атомная генерация, а нет мощностей, которые обеспечивают нужды потребителей в пиковые часы и сезоны, то есть нет установок, которые позволяют регулировать мощность генерирующей энергии на протяжении суток, года, то эта энергетика является неэффективной и не может удовлетворить нужды всех потребителей».

По словам эксперта, если в государстве ведут разговоры только о строительстве атомных станций, то это некомпетентный подход. В Беларуси же всегда был дефицит именно маневренной мощности. Нашей стране нужны установки, которые обеспечивают потребление в пиковые часы. А атомные реакторы не могут регулировать выдачу мощности в сеть, они работают 24/7, не изменяя выдачу.

«Поэтому одно дело, если в государстве есть огромное количество промышленных предприятий, где работа не прекращается ни на минуту, где постоянно выпускается огромное количество разнообразной продукции в три смены или в автоматическом режиме. Но в Беларуси такого количества предприятий нет. Нет таких предприятий в приграничных с Беларусью регионах РФ. Поэтому строить в таком маленьком государстве, как Беларусь, такую огромную станцию, которая сравнима по мощности с самыми большими атомными электростанциями Европы, нет никакого смысла. Это не приведет к обеспечению всех потребителей в Беларуси той энергией, в которой они нуждаются. Это не обеспечит балансирование энергетического рынка в будущем».

По словам эксперта, бессмысленно было строить в Беларуси и второй реактор, еще более бессмысленно строительство третьего. Страна нуждается в маневренных станциях, которые могут обеспечивать увеличение электрической и тепловой энергии в пиковые часы и уменьшать, например, ночью или в межсезонье. Этому вопросу, по словам Рябцева, в Беларуси уделяют очень мало внимания.

