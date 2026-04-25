В Беловежской пуще заметили «движущийся гриб» 25.04.2026, 21:47

Он играет важную роль в лесной экосистеме.

В Национальном парке «Беловежская пуща» рассказали о необычном организме, который можно встретить на территории заповедника. Речь идет об энтеридиуме дождевиковом (Reticularia lycoperdon) или «лесной зефирке» – представителе слизевиков, которых часто принимают за грибы, передает «Белсат».

Этот организм выглядит как беловато-кремовая масса, напоминающая воздушную пену или слизь. Чаще всего он появляется на гниющей древесине – пнях, поваленных стволах и ветках.

Несмотря на внешний вид, это не гриб. Слизевики относятся к отдельной группе организмов, сочетающих признаки грибов и простейших. В активной стадии, которую называют плазмодием, энтеридиум способен медленно перемещаться по поверхности. Он делает это за счет перетекания внутреннего содержимого, поэтому движение почти незаметно, но за сутки организм может смещаться на несколько миллиметров или даже сантиметров.

Питается он не так, как грибы. Вместо всасывания веществ энтеридиум поглощает бактерии, дрожжи и мелкие органические частицы. Он реагирует на влажность, освещение и наличие пищи, меняя направление движения.

Когда условия становятся неблагоприятными, например при высыхании, организм перестает двигаться, подсыхает и превращается в плотную неподвижную форму – склероций. Позже формируются споры, с помощью которых он распространяется.

Для человека этот слизевик не опасен. Он не ядовит при контакте и не представляет угрозы для животных, однако в пищу его не используют.

Такие организмы играют важную роль в лесной экосистеме. Они участвуют в разложении органики и помогают поддерживать баланс микроорганизмов в древесине и почве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com