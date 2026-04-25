Олигархи Орбана вывозят семьи из Венгрии и выводят десятки миллиардов 5 25.04.2026, 21:23

Мадьяр сделал срочное обращение.

Венгерские олигархи, связанные с уходящим премьер-министром Виктором Орбаном, выводят десятки миллиардов форинтов (валюта Венгрии) из страны, готовятся покинуть территорию Венгрии.

Об этом сообщил лидер партии «Тиса» и будущий глава правительства Мадьяр на своей странице в X.

По словам политика, олигархи перенаправляют денежные средства в Объединенные Арабские Эмираты, США, Уругвай и другие удаленные страны.

Мадьяр рассказал, что, по его информации, Национальная налоговая и таможенная администрация (NAV) приостановила несколько крупных переводов, связанных с окружением главы аппарата премьер-министра Венгрии Анталы Рогана. Транзакции заморожены в связи с подозрением в отмывании денег.

Лидер «Тисы» призвал правоохранительные структуры страны до формирования нового правительства «задержать преступников, причинивших венгерскому народу ущерб на тысячи миллиардов форинтов, и не позволить им скрыться в страны, откуда невозможна экстрадиция».

«Мне также известно, что связанные с Орбаном олигархи начали продавать телеканал TV2 и другие медиаактивы по ценам ниже рыночных, включая флагман пропаганды, связанный с Роганом, компанию Lounge Event Kft», – добавил Мадьяр и призвал ответственных инвесторов воздержаться от покупки этих активов.

По словам политика, несколько семей олигархов уже покинули Венгрию, а другие готовятся к этому, забирая детей из школ и организуя доверенную охрану.

