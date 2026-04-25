25 апреля 2026, суббота, 22:40
Олигархи Орбана вывозят семьи из Венгрии и выводят десятки миллиардов

  25.04.2026, 21:23
Мадьяр сделал срочное обращение.

Венгерские олигархи, связанные с уходящим премьер-министром Виктором Орбаном, выводят десятки миллиардов форинтов (валюта Венгрии) из страны, готовятся покинуть территорию Венгрии.

Об этом сообщил лидер партии «Тиса» и будущий глава правительства Мадьяр на своей странице в X.

По словам политика, олигархи перенаправляют денежные средства в Объединенные Арабские Эмираты, США, Уругвай и другие удаленные страны.

Мадьяр рассказал, что, по его информации, Национальная налоговая и таможенная администрация (NAV) приостановила несколько крупных переводов, связанных с окружением главы аппарата премьер-министра Венгрии Анталы Рогана. Транзакции заморожены в связи с подозрением в отмывании денег.

Лидер «Тисы» призвал правоохранительные структуры страны до формирования нового правительства «задержать преступников, причинивших венгерскому народу ущерб на тысячи миллиардов форинтов, и не позволить им скрыться в страны, откуда невозможна экстрадиция».

«Мне также известно, что связанные с Орбаном олигархи начали продавать телеканал TV2 и другие медиаактивы по ценам ниже рыночных, включая флагман пропаганды, связанный с Роганом, компанию Lounge Event Kft», – добавил Мадьяр и призвал ответственных инвесторов воздержаться от покупки этих активов.

По словам политика, несколько семей олигархов уже покинули Венгрию, а другие готовятся к этому, забирая детей из школ и организуя доверенную охрану.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук