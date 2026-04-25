Нетаньяху отдал ЦАХАЛу новый приказ 25.04.2026, 21:36

Он распорядился со всей мощью нанести удар по «Хизбалле».

На фоне многочисленных нарушений режима прекращения огня со стороны ливанской шиитской террористической группировки канцелярия премьер-министра Израиля распространила сообщение: «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛу «со всей мощью» нанести удары по объектам «Хизбаллы» в Ливане».

Сообщение поступило после того, как в течение субботы, 25 апреля, трижды на севере Израиля звучали сигналы тревоги в связи с ракетным обстрелом и запуском «Хизбаллой» беспилотников.

