Нетаньяху отдал ЦАХАЛу новый приказ
- 25.04.2026, 21:36
Он распорядился со всей мощью нанести удар по «Хизбалле».
На фоне многочисленных нарушений режима прекращения огня со стороны ливанской шиитской террористической группировки канцелярия премьер-министра Израиля распространила сообщение: «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛу «со всей мощью» нанести удары по объектам «Хизбаллы» в Ливане».
Сообщение поступило после того, как в течение субботы, 25 апреля, трижды на севере Израиля звучали сигналы тревоги в связи с ракетным обстрелом и запуском «Хизбаллой» беспилотников.