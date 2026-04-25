Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном9
- 25.04.2026, 20:29
По его словам, в конфликте с Ираном все козыри на руках у США.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.
Об этом он сказал в субботу корреспондентке Fox News в Белом доме.
Трамп отметил, что американской делегации нет смысла совершать 18-часовой перелет в Пакистан, поскольку в конфликте с Ираном все козыри на руках у США. Он добавил, что иранцы могут позвонить в США в любое время.
«Я сказал своим людям чуть раньше, когда они готовились к вылету: Нет, вы не будете лететь туда 18 часов. У нас все козыри. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и разговаривать о ничто», – сказал Трамп.
Также стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже покинул столицу Пакистана Исламабад после субботних переговоров там с премьер-министром страны.