25 апреля 2026, суббота, 22:40
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

  25.04.2026, 20:29
По его словам, в конфликте с Ираном все козыри на руках у США.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Об этом он сказал в субботу корреспондентке Fox News в Белом доме.

Трамп отметил, что американской делегации нет смысла совершать 18-часовой перелет в Пакистан, поскольку в конфликте с Ираном все козыри на руках у США. Он добавил, что иранцы могут позвонить в США в любое время.

«Я сказал своим людям чуть раньше, когда они готовились к вылету: Нет, вы не будете лететь туда 18 часов. У нас все козыри. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и разговаривать о ничто», – сказал Трамп.

Также стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже покинул столицу Пакистана Исламабад после субботних переговоров там с премьер-министром страны.

