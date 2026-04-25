Россия атаковала Днепр 20 часов подряд 8 25.04.2026, 20:23

Украинский город пережил одну из самых тяжелых атак, где целью стали обычные люди в своих домах.

Днепр подвергся массированной атаке российских войск, которая длилась более 20 часов. Оккупанты целенаправленно били по жилым кварталам города ракетами и беспилотниками.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

По словам главы ОВА, вражеский террор продолжался почти сутки. Кроме погибших и раненых, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры - изуродованное жилье, разрушенные здания и выгоревшие машины.

- Более 20 страшных часов волнами россияне атаковали Днепр. Били целенаправленно по жилым кварталам. Это осознанный террор, - отметил Александр Ганжа.

На местах попаданий с ночи работают все экстренные службы.

- Люди потеряли дом, люди потеряли родных, - отметил глава области.

Из-под завалов разрушенной 4-этажки спасатели продолжают доставать тела погибших.

В результате обстрелов погибли 10 жителей, а количество раненых возросло до 49 человек. Среди пострадавших есть дети - мальчики 11 и 14 лет.

Сейчас в больницах находятся восемь человек. Четверо мужчин в возрасте 24, 26, 44 и 53 лет находятся в тяжелом состоянии.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь и борются за их жизни.

