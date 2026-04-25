«Барселона» может стать чемпионом Испании перед «эль класико» 1 25.04.2026, 20:57

Стало известно условие.

«Барселона» обыграла «Хетафе» на выезде со счётом 2:0, а «Реал» ранее не смог обыграть «Бетис» – 1:1. Как следствие, за пять туров до финиша сезона Ла Лиги отрыв каталонцев от мадридцев вырос до 11 очков.

«Барселона» может стать чемпионом Испании уже по итогам следующего тура. Это произойдёт, если отрыв вырастет до 13 или 14 очков. Для реализации такого сценария «Барселона» 2 мая должна обыграть «Осасуну», а «Реал» на следующий день должен потерять очки в игре против «Эспаньола».

Если такой сценарий не будет реализован, то судьба титула может решиться в «эль класико» – 10 мая «Барселона» примет «Реал».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com