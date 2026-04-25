Зеленский: Нам нужен Евросоюз, а Евросоюзу очень нужна Украина 25.04.2026, 19:21

По его словам, все в Европе понимают, что Украина должна как можно скорее стать членом ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля в интервью телемарафону «Єдині новини» рассказал о продуктивных встречах на Кипре, где состоялось заседание Совета Евросоюза, в частности о поддержке со стороны стран-партнеров, новых санкциях против страны-агрессора России и необходимости вступления Украины в ЕС. Фрагмент интервью глава украинского государства опубликовал в Telegram.

«Разблокирован финансовый пакет поддержки, введен 20-й санкционный пакет против России. И сейчас очень важно открыть первый переговорный кластер. Я уверен, что мы идем согласно нашему плану, несмотря на блокировки, которые были. Договаривался с партнерами, чтобы в 2026 году мы открыли все кластеры. Мы сделаем все, чтобы это произошло в ближайшие месяцы, если не будет новых вызовов», – отметил украинский президент.

Также он поблагодарил партнеров из трех европейских стран, которые подтвердили новые взносы в программу закупок для Украины американского оружия Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), и высказался о необходимости полноправного членства Украины в ЕС.

«Что касается фаст-трека или других ускорений полноправного членства Украины в ЕС. В Европе есть разные мнения. Общее одно: все понимают, что Украина должна получить это как можно быстрее. Вторая общая позиция: Украина на 100% заслуживает этого. Третье: мы подошли к такому моменту истории, геополитической и ситуации по безопасности в Европе, когда нам нужен Евросоюз, а Евросоюзу очень сильно нужна Украина. Поэтому мы все должны ускоряться. Не только Украина со своей стороны, но и европейские страны должны делать все, чтобы ускорить вступление Украины», – подчеркнул Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com