25 апреля 2026, суббота, 22:39
Белорус мечтает получить второе высшее в медвузе, но по закону учиться может только платно

  • 25.04.2026, 19:34
Он спросил Минобр, что делать.

В 2026 году абитуриенты не смогут поступать в медуниверситеты страны на платное дневное. В связи с этим несколько белорусов, которые уже имеют высшее образование, но хотели бы получить еще и второе — медицинское, поинтересовались, что делать им. Проблема в том, что те, кто уже отучился на бюджете, второй раз могут стать студентами только за деньги. В Минобразования ответили, рассказывает «Зеркало».

В Национальном пресс-центре прошла пресс-конференция, где говорили о вступительной кампании — 2026. Сразу несколько человек прислали чиновникам из Министерства образования вопрос о том, могут ли они поступать в медуниверситеты страны, если до этого уже успели получить высшее образование за счет бюджета.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования, объяснил: если на первой «вышке» человек учился бесплатно, то на вторую может поступить только на платное. Места для таких абитуриентов выделяют сверх утвержденных цифр приема.

— С учетом того, что в этом году на дневную форму цифры приема на платной основе у нас отсутствуют, то есть не принимают медицинские университеты на дневную форму, то и поступить сверх этих цифр у молодого человека либо девушки, желающих учиться на специальности на платной основе, возможности не будет, — объяснил Сергей Пищов.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук