Белорус мечтает получить второе высшее в медвузе, но по закону учиться может только платно 6 25.04.2026, 19:34

2,280

Он спросил Минобр, что делать.

В 2026 году абитуриенты не смогут поступать в медуниверситеты страны на платное дневное. В связи с этим несколько белорусов, которые уже имеют высшее образование, но хотели бы получить еще и второе — медицинское, поинтересовались, что делать им. Проблема в том, что те, кто уже отучился на бюджете, второй раз могут стать студентами только за деньги. В Минобразования ответили, рассказывает «Зеркало».

В Национальном пресс-центре прошла пресс-конференция, где говорили о вступительной кампании — 2026. Сразу несколько человек прислали чиновникам из Министерства образования вопрос о том, могут ли они поступать в медуниверситеты страны, если до этого уже успели получить высшее образование за счет бюджета.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования, объяснил: если на первой «вышке» человек учился бесплатно, то на вторую может поступить только на платное. Места для таких абитуриентов выделяют сверх утвержденных цифр приема.

— С учетом того, что в этом году на дневную форму цифры приема на платной основе у нас отсутствуют, то есть не принимают медицинские университеты на дневную форму, то и поступить сверх этих цифр у молодого человека либо девушки, желающих учиться на специальности на платной основе, возможности не будет, — объяснил Сергей Пищов.

