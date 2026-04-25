Белорус мечтает получить второе высшее в медвузе, но по закону учиться может только платно

Белорус мечтает получить второе высшее в медвузе, но по закону учиться может только платно6
- 25.04.2026, 19:34
Он спросил Минобр, что делать.
В 2026 году абитуриенты не смогут поступать в медуниверситеты страны на платное дневное. В связи с этим несколько белорусов, которые уже имеют высшее образование, но хотели бы получить еще и второе — медицинское, поинтересовались, что делать им. Проблема в том, что те, кто уже отучился на бюджете, второй раз могут стать студентами только за деньги. В Минобразования ответили, рассказывает «Зеркало».
В Национальном пресс-центре прошла пресс-конференция, где говорили о вступительной кампании — 2026. Сразу несколько человек прислали чиновникам из Министерства образования вопрос о том, могут ли они поступать в медуниверситеты страны, если до этого уже успели получить высшее образование за счет бюджета.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования, объяснил: если на первой «вышке» человек учился бесплатно, то на вторую может поступить только на платное. Места для таких абитуриентов выделяют сверх утвержденных цифр приема.
— С учетом того, что в этом году на дневную форму цифры приема на платной основе у нас отсутствуют, то есть не принимают медицинские университеты на дневную форму, то и поступить сверх этих цифр у молодого человека либо девушки, желающих учиться на специальности на платной основе, возможности не будет, — объяснил Сергей Пищов.