Минчане снова выстроились в огромную очередь

Минчане снова выстроились в огромную очередь2
- 25.04.2026, 16:06
Куда на этот раз?
За чем только белорусы не стояли толпой в разных точках страны: за визами, смаженками, билетами в театр, на игры «Динамо». Видео с еще одной очередью появилось сегодня в Threads — она собралась в фойе Национальной библиотеки, отмечает «Онлайнер».
«Это не вокзал, а всего лишь «Библионочь» в Национальной библиотеке», — подписал видео автор, добавив, что ему мероприятие понравилось, несмотря на то, что на всех трех этажах библиотеки были свои мини-очереди.
«Библионочь» — это ежегодная акция по типу «Ночи музеев», в рамках которой библиотеки поздним вечером устраивают всякие развлекательные и образовательные активности. Белорусы на них, конечно, ходят с удовольствием, но такой ажиотаж бывает крайне редко.
В комментариях, как обычно, целый спектр мнений:
— И что там в этой толпе можно было увидеть/узнать? Вход в библиотеку и так же бесплатный…
— Слушала со звуком. Это техно-туса была?
— Как хорошо, что я осталась дома почитать книгу!