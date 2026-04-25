25 апреля 2026, суббота, 17:24
Минчане снова выстроились в огромную очередь

  • 25.04.2026, 16:06
Куда на этот раз?

За чем только белорусы не стояли толпой в разных точках страны: за визами, смаженками, билетами в театр, на игры «Динамо». Видео с еще одной очередью появилось сегодня в Threads — она собралась в фойе Национальной библиотеки, отмечает «Онлайнер».

«Это не вокзал, а всего лишь «Библионочь» в Национальной библиотеке», — подписал видео автор, добавив, что ему мероприятие понравилось, несмотря на то, что на всех трех этажах библиотеки были свои мини-очереди.

«Библионочь» — это ежегодная акция по типу «Ночи музеев», в рамках которой библиотеки поздним вечером устраивают всякие развлекательные и образовательные активности. Белорусы на них, конечно, ходят с удовольствием, но такой ажиотаж бывает крайне редко.

В комментариях, как обычно, целый спектр мнений:

— И что там в этой толпе можно было увидеть/узнать? Вход в библиотеку и так же бесплатный…

— Слушала со звуком. Это техно-туса была?

— Как хорошо, что я осталась дома почитать книгу!

