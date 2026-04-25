25 апреля 2026, суббота, 17:25
Современный «Робин Гуд» бросил вызов ИИ-пиратству

  • 25.04.2026, 17:14
Его цель — создать инструмент постоянного контроля нарушений.

Анонимный предприниматель, называющий себя «Алекс», заявил о запуске проекта, направленного на борьбу с нарушением авторских прав с использованием моделей искусственного интеллекта. Он утверждает, что современные ИИ-модели массово копирую персонажей и стили, что представляет угрозу для Голливуда и искусства, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

Алекс, скрывающий свою личность из соображений безопасности, рассказал, что вложил более 100 тысяч долларов в разработку платформы, способной выявлять случаи «цифрового пиратства». По его словам, системы генерации изображений и видео уже сейчас способны воспроизводить узнаваемые стили студий и персонажей, даже без прямых запросов.

Ранее он запустил экспериментальный проект, в рамках которого тестировались модели ИИ на способность обходить «защиту авторских прав». По итогам он пришел к выводу, что существующие механизмы недостаточно эффективны.

Особое внимание предприниматель уделил судебным спорам вокруг генераторов изображений, включая дела, связанные с крупными киностудиями. Юристы компаний ИИ утверждают, что обучение на общедоступных данных может считаться «добросовестным использованием», однако эксперты отмечают, что законодательство пока не адаптировано к новым технологиям.

Алекс утверждает, что его цель — создать инструмент постоянного контроля нарушений, так как, по его словам, судебные процессы не способны решить проблему в долгосрочной перспективе.

Он признается, что на него давят и угрожают, но надеется в будущем вывести проект на рынок и представить его инвесторам.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук