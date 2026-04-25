Современный «Робин Гуд» бросил вызов ИИ-пиратству 25.04.2026, 17:14

Его цель — создать инструмент постоянного контроля нарушений.

Анонимный предприниматель, называющий себя «Алекс», заявил о запуске проекта, направленного на борьбу с нарушением авторских прав с использованием моделей искусственного интеллекта. Он утверждает, что современные ИИ-модели массово копирую персонажей и стили, что представляет угрозу для Голливуда и искусства, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

Алекс, скрывающий свою личность из соображений безопасности, рассказал, что вложил более 100 тысяч долларов в разработку платформы, способной выявлять случаи «цифрового пиратства». По его словам, системы генерации изображений и видео уже сейчас способны воспроизводить узнаваемые стили студий и персонажей, даже без прямых запросов.

Ранее он запустил экспериментальный проект, в рамках которого тестировались модели ИИ на способность обходить «защиту авторских прав». По итогам он пришел к выводу, что существующие механизмы недостаточно эффективны.

Особое внимание предприниматель уделил судебным спорам вокруг генераторов изображений, включая дела, связанные с крупными киностудиями. Юристы компаний ИИ утверждают, что обучение на общедоступных данных может считаться «добросовестным использованием», однако эксперты отмечают, что законодательство пока не адаптировано к новым технологиям.

Алекс утверждает, что его цель — создать инструмент постоянного контроля нарушений, так как, по его словам, судебные процессы не способны решить проблему в долгосрочной перспективе.

Он признается, что на него давят и угрожают, но надеется в будущем вывести проект на рынок и представить его инвесторам.

