«Случай один на миллион»: в Днепре «Шахед» залетел в окно квартиры, но не взорвался 5 25.04.2026, 18:17

Пока спасатели разбирали завалы, стало известно о невероятной истории в одной из украинских многоэтажек.

В Днепре продолжается ликвидация последствий массированной атаки российскими ракетами и дронами, в результате которой погибли пять человек и более 40 получили ранения.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского и комментарии городского головы Днепра Бориса Филатова.

Российские войска атаковали Днепр в несколько волн, используя ракеты и дроны. Удары пришлись по жилым домам, объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.

Днем враг повторно ударил по жилому кварталу, который уже пострадал ночью.

Сейчас известно о пяти погибших. Количество раненых превысило 40 человек, среди них есть дети. 23 человека госпитализированы, еще двое жителей считаются пропавшими без вести.

Спасательная операция будет продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех людей.

Все городские службы работают над ликвидацией последствий атаки. Коммунальщики обеспечивают подвоз воды для ГСЧС, предоставляют тяжелую технику для разбора завалов и убирают улицы от осколков стекла.

По словам мэра Бориса Филатова, несмотря на масштаб разрушений, происходят случаи, которые можно назвать чудом.

- Сегодня ночью в квартиру влетел шахед. В самое окно. Все остались живы. Потому что бл...на не разорвалась. Таких случаев реально один на миллион, - отметил городской голова.

