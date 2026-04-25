25 апреля 2026, суббота, 22:38
В Беларуси ввели очередное пенсионное изменение

  • 25.04.2026, 18:12
Кого оно затронет?

«Правительство» расширило список видов деятельности, по которым организации могут заключать договоры добровольного страхования жизни своих работников. Но в некоторых случаях есть ограничения, которые касаются будущих пенсий сотрудников, заметило «Зеркало».

Постановление совмина среди прочего расширяет этот список видами деятельности с повышенными рисками причинения травмы работнику.

«В перечень включены почтовая, курьерская и вспомогательная транспортная деятельность, складирование, деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа», — уточняет правительство.

Также совмин дополнил этот список видами деятельности, по которым наниматели могут оформить такие полисы своим работникам, если они участвуют в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии.

«Перечень, в частности, дополнен деятельностью в сфере услуг по временному проживанию и общественному питанию, информации и связи, операций с недвижимым имуществом, торговли автомобилями (мотоциклами) и деталями к ним, ремонта компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий, стирки и химчистки одежды, парикмахерских и косметических услуг, похоронных услуг, а также деятельностью частных домохозяйств, нанимающих прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления», — пояснили в правительстве.

Также совмин уточнил, что «вид экономической деятельности должен быть основным у организации, заключающей договоры добровольного страхования жизни в пользу своих работников».

