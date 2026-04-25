Силы Обороны Украины разгромили оккупантов на мотоциклах, которые пытались прорваться на фронте
- 25.04.2026, 17:07
Вражеская техника и живая сила уничтожены на подходах.
Бойцы Группировки объединенных сил Украины атаковали дронами мотоциклетную группу россиян, которые пытались прорваться сквозь линию фронта. Об этом сообщает Telegram УОС.
«Операторы БпЛА своевременно обнаружили и поразили мотоциклетную группу противника при попытке прорыва. Вражеская техника и живая сила уничтожены на подходах», - сообщили в группировке.
На кадрах, которые прикреплены в соцсети, заметно вражескую силу на мотоциклах, которые достаточно быстро пытались прорваться на украинские позиции, однако беспилотники сделали свое дело - на видео видно только взрыв и массивный столб дыма.
Ликвидация россиян произошла в один момент в нескольких различных локациях, дроновым огнем было уничтожено как технику, так и живую силу врага.