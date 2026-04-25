25 апреля 2026, суббота, 17:24
Валютное ограничение появилось для белорусов

  • 25.04.2026, 16:47
Валютное ограничение появилось для белорусов

Нацбанк пояснил, кого оно касается.

В Беларуси с 23 апреля ввели запрет на займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники.

В Нацбанке пояснили, как будут действовать введенные запреты на валютные займы между физлицами.

«В договоре займа между физическими лицами — резидентами нельзя определять сумму займа и денежные обязательства в иностранной валюте или в эквиваленте к ней, а также в условных денежных единицах. Это обусловлено тем, что такие условия перекладывали валютные риски на одну из сторон, ставя участников в неравное положение», — заявил регулятор.

В Нацбанке также уточнили, что между родственниками такие займы по-прежнему разрешены. Речь о супругах, родителях, детях, родных братьях и сестрах, дедушках и бабушках.

«Соответствующие изменения внесены и в закон о валютном регулировании и валютном контроле, запрещающие использование иностранной валюты по договорам займа между физическими лицами — резидентами и нерезидентами, за исключением случаев между близкими родственниками. Эти запреты позволяют защитить граждан от необоснованных валютных рисков», — считает регулятор.

