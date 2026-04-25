закрыть
25 апреля 2026, суббота, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В МИД Румынии срочно вызвали посла России

  • 25.04.2026, 17:36
В связи с падением дрона.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в субботу в связи с инцидентом с падением дрона в районе города Галац.

«По распоряжению министра иностранных дел Оаны Цою посол Российской Федерации в Бухаресте будет вызван сегодня в МИД в связи с падением прошлой ночью в районе города Галац российского беспилотника, который использовался для нападений на гражданскую инфраструктуру Украины», – говорится в заявлении министерства.

В министерстве Румынии заявили, что Российская Федерация нарушила суверенитет воздушного пространства Румынии, совершив очередной безответственный акт, который мог поставить под угрозу безопасность населения.

- Это безответственный и провокационный акт, нарушающий основополагающие принципы международного права. Уже более четырех лет Россия ведет незаконную войну против Украины. Это не только жестокий империалистический акт завоевания суверенного соседа, но и нарушение регионального и глобального мира и безопасности, – заявили в МИД.

Румынский президент Никушор Дан заявил, что это первый случай, когда беспилотник РФ повредил имущество в Румынии.

Из-за массированной российской воздушной атаки на Украину, произошедшей в ночь на 25 апреля, Польша подняла в небо авиацию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук