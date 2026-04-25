25 апреля 2026, суббота, 13:35
Украинские боевые дроны впервые долетели до Урала

  • 25.04.2026, 11:35
Украинские боевые дроны впервые долетели до Урала

Взрывы прогремели в Екатеринбурге и Челябинске.

Украинские дроны преодолели рекордное расстояние, достигнув российского Урала. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

В Екатеринбурге Свердловской области российская РЭБ направила дрон прямо в жилой дом, в результате чего пострадали шестеро россиян.

Екатеринбург
Российские СМИ сообщают, что пострадали 25-30 этажи жилого комплекса «Тринити» в центре города.

Также взрывы слышали в Челябинске, информируют местные каналы. В аэропорту были введены временные ограничения по приему и отправке рейсов.

Дым над Челябинском
Российские пропагандисты сетуют, за 10 часов полета украинские дроны не встретили ни одной работы ПВО, вполне свободно преодолев более 1800 км и долетев до «глубокого тыла».

Также россияне констатируют, что режим беспилотной опасности и план «Ковер» впервые был введен в Курганской области, которая находится на стыке Урала и Сибири.

Тем временем Минобороны России отчиталось, что за ночь над российскими регионами якобы было перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотников.

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук