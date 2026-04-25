Украинские боевые дроны впервые долетели до Урала 11 25.04.2026, 11:35

Взрывы прогремели в Екатеринбурге и Челябинске.

Украинские дроны преодолели рекордное расстояние, достигнув российского Урала. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

В Екатеринбурге Свердловской области российская РЭБ направила дрон прямо в жилой дом, в результате чего пострадали шестеро россиян.

Российские СМИ сообщают, что пострадали 25-30 этажи жилого комплекса «Тринити» в центре города.

Также взрывы слышали в Челябинске, информируют местные каналы. В аэропорту были введены временные ограничения по приему и отправке рейсов.

Российские пропагандисты сетуют, за 10 часов полета украинские дроны не встретили ни одной работы ПВО, вполне свободно преодолев более 1800 км и долетев до «глубокого тыла».

Также россияне констатируют, что режим беспилотной опасности и план «Ковер» впервые был введен в Курганской области, которая находится на стыке Урала и Сибири.

Тем временем Минобороны России отчиталось, что за ночь над российскими регионами якобы было перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотников.

