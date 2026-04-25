Лукашенко сознался и прячется 8 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

25.04.2026, 12:03

Диктатор выдал на публику секрет Полишинеля.

Семинар для чиновников на базе «Мозырьтехсервиса» Лукашенко превратил в привычную уже накачку: «Очень медленно разворачиваемся, нам надо ускоряться». И все бы ничего, но торопится он назад в прошлое, пытаясь затащить туда всю страну.

«Мужики, надо быстро сделать то, что мы умеем делать. Наши дети этого не сделают. Они хорошие, с интернетом разбираются и прочее. Они умные и умнее нас по отдельным направлениям. Но без жратвы и одежды ничего не будет ни у них, ни у кого».

Этой тирадой правитель, находящийся у руля больше тридцати лет, в который раз пнул молодое поколение, прямым текстом заподозрив его в неумении обеспечить базовые потребности.

При этом проявил себя, как человек, который всеми силами пытается спрятаться от гнетущего будущего в понятном ему прошлом: «Уже нет тех людей, тех седовласых стариков. Они, может, где-то и есть. Их надо просить, чтобы они пришли, помогли, посоветовали, поддержали слесарей-ремонтников. Важно сейчас это подхватить, чтобы старики научили молодежь, чтобы это передать».

Не себя ли он видит тем самым умудренным опытом седовласым стариком? И если так, то опыт, который он готов передать, молодому поколению не только не поможет, но навредит на десятилетия вперед.

И об этом Лукашенко чистосердечно сознался на собственном семинаре. По его же словам, какую сферу не возьми, нет ни порядка, ни дисциплины.

«Спасенная» им промышленность выпускает такую технику, что проще бросить под забором. А если повезет, то из двух-трех тракторов можно собрать один — «лучше, чем новый». До сих пор (не хватило и трех десятков лет) не решен вопрос с гарантийным обслуживанием сельхозтехники. И это при ежегодных вливаниях из бюджета в МТЗ, МАЗ и прочие «Гомсельмаши».

Государство тратит на убыточные колхозы миллиарды, а вороватые управленцы все не научатся хранить удобрения, сколько не пугай их словами про «одной ногой в тюрьме».

Страна из года в год живет прожектами седовласого правителя, которые зачастую становятся источниками для распила народных денег.

И в этом он также признался, говоря об очередном белом слоне властей «Один район — один проект». Мол, при выборе проектов для реализации «многие рассчитывали на большие объемы финансирования».

Тем самым он выдал на публику секрет Полишинеля.

Но, похоже, престарелый вождь и сам осознает бессмысленность бега против времени, хоть и старается не подавать вида:

«Мы — опытные люди, и нам надо вот за этот период, который нам тут отпущен, создать страну, которую мы им [детям] передадим. И мы должны по всем направлениям что-то сделать. Иначе все это пропадет».

