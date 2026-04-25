Зеленский прибыл с историческим визитом в Азербайджан 1 25.04.2026, 12:58

Состоялась важная встреча с Алиевым.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита глава государства встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщили в Telegram-канале президента Украины. Там обнародовали фотографии встречи лидеров.

«Важные переговоры. Взаимное уважение и сотрудничество, усиливающие оба наших народа», – говорится в заметке.

Визит Зеленcкого в Азербайджан начался со встречи с украинской экспертной командой, которая передает опыт в сфере ПВО.

«Украина всегда настроена на взаимодействие, которое усиливает и нас, и партнеров. Мы имеем особый опыт в сфере безопасности, который может помочь другим народам. Работаем уже по трем направлениям: Ближний Восток и регион Залива, Европейский Союз и предметно – с Азербайджаном», – отметил президент Украины.

Кроме безопасности составляющей, стороны планируют углубить сотрудничество в энергетической сфере, экономике и гуманитарном направлении.

Незадолго до того в Офисе президента Украины журналистам сообщили, что Зеленский прибыл в страну.

«Президент в Азербайджане. Только что заслушал доклад украинских военных, которые делятся украинским опытом и экспертизой в защите неба. Сейчас направляется на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – сообщили утром в ОП.

Позже стало известно, что встреча Зеленского с Алиевым уже состоялась.

