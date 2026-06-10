В Южной Корее возник скандал из-за нехватки бюллетеней на выборах 10.06.2026, 22:17

Фото: Bloomberg

Студенты угрожают властям масштабными митингами.

На избирательных участках в рамках местных выборов в Южной Корее не хватило бюллетеней. В ответ по меньшей мере 16 студенческих советов вузов страны заявили о нарушении прав избирателей, а также призвали к реформам.

Об этом 10 июня сообщают агентство Bloomberg и издание Yonhap News.

«Это серьезный вопрос, напрямую связанный с правом голоса, которое является краеугольным камнем нашей демократии», — говорится в заявлении студенческой группы Сеульского национального университета.

Протесты начались на прошлой неделе после того, как на 91 избирательном участке, в основном в столичном регионе — Сеуле — столкнулись с нехваткой бюллетеней во время выборов мэров и губернаторов провинций. Сразу было непонятно, сколько именно избирателей пострадали от этой нехватки, но проблемы возникли лишь на небольшой части из 14 тысяч избирательных участков, которые были развернуты в Южной Корее.

Как пишут СМИ, инцидент с бюллетенями вызвал пристальное внимание к Центральной избирательной комиссии страны и привел к отставке ее председателя Ро Те Ака. Правоохранители начали сразу несколько расследований. В Южной Корее уже прошли масштабные митинги, на которых люди призывали провести повторные выборы.

Со своей стороны, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал ЦИК «жалкой», однако добавил, что его администрация никак не может повлиять на это ведомство.

«Дело не в количестве голосов или результате выборов, а в серьезной проблеме. Мы должны разработать фундаментальные контрмеры», — сказал он во время пресс-конференции.

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