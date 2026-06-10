За год Силы беспилотных систем Украины поразили российские цели на $40 млрд 10.06.2026, 22:01

Владимир Зеленский

Цифру озвучил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год после создания подразделения Сил беспилотных систем (СБС) украинские военные поразили российские цели разного уровня на сумму почти $40 млрд. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 10 июня.

По словам президента, СБС стали одним из ключевых элементов современной войны и позволяют достигать целей, которые ранее были недостижимы или требовали значительно больших ресурсов.

Зеленский подчеркнул, что Украина стала первым государством в мире, создавшим отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Он добавил, что украинские дроны уже влияют на российскую военную логистику по всей глубине временно оккупированных территорий, а также в приграничных регионах РФ.

«Самое важное, что это различные типы поражения, и каждый из них дает нам дополнительные возможности беречь жизни. Силы специальных операций Вооруженных Сил – это действительно образец для многих других армий», – заявил Зеленский.

Он отметил, что российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов.

«Российское приграничье тоже ощущает наше воздействие. Враг это чувствует, и мы будем это наращивать», – сказал глава государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com