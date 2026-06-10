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За год Силы беспилотных систем Украины поразили российские цели на $40 млрд

  • 10.06.2026, 22:01
За год Силы беспилотных систем Украины поразили российские цели на $40 млрд
Владимир Зеленский

Цифру озвучил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год после создания подразделения Сил беспилотных систем (СБС) украинские военные поразили российские цели разного уровня на сумму почти $40 млрд. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 10 июня.

По словам президента, СБС стали одним из ключевых элементов современной войны и позволяют достигать целей, которые ранее были недостижимы или требовали значительно больших ресурсов.

Зеленский подчеркнул, что Украина стала первым государством в мире, создавшим отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Он добавил, что украинские дроны уже влияют на российскую военную логистику по всей глубине временно оккупированных территорий, а также в приграничных регионах РФ.

«Самое важное, что это различные типы поражения, и каждый из них дает нам дополнительные возможности беречь жизни. Силы специальных операций Вооруженных Сил – это действительно образец для многих других армий», – заявил Зеленский.

Он отметил, что российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов.

«Российское приграничье тоже ощущает наше воздействие. Враг это чувствует, и мы будем это наращивать», – сказал глава государства.

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