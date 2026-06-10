За год Силы беспилотных систем Украины поразили российские цели на $40 млрд
- 10.06.2026, 22:01
Цифру озвучил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год после создания подразделения Сил беспилотных систем (СБС) украинские военные поразили российские цели разного уровня на сумму почти $40 млрд. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 10 июня.
По словам президента, СБС стали одним из ключевых элементов современной войны и позволяют достигать целей, которые ранее были недостижимы или требовали значительно больших ресурсов.
Зеленский подчеркнул, что Украина стала первым государством в мире, создавшим отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Он добавил, что украинские дроны уже влияют на российскую военную логистику по всей глубине временно оккупированных территорий, а также в приграничных регионах РФ.
«Самое важное, что это различные типы поражения, и каждый из них дает нам дополнительные возможности беречь жизни. Силы специальных операций Вооруженных Сил – это действительно образец для многих других армий», – заявил Зеленский.
Он отметил, что российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов.
«Российское приграничье тоже ощущает наше воздействие. Враг это чувствует, и мы будем это наращивать», – сказал глава государства.