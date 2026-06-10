ВСУ разгромили РСЗО «Град», САУ и технику оккупантов на Лиманском направлении 10.06.2026, 22:54

иллюстрационное фото: epa

Видеофакт.

Операторы батальона беспилотных систем FATUM 60-й отдельной механизированной бригады продолжают наносить потери российским войскам на Лиманском направлении.

Во время боевых вылетов украинские пилоты уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», которая использовалась оккупантами для обстрелов позиций Сил обороны.

Кроме того, под удары беспилотников попали артиллерийский тягач АТС-59Г, самоходная артиллерийская установка, наземный роботизированный комплекс «Курьер» и несколько единиц автомобильной техники противника.

Особое внимание операторы уделяют поражению логистики армии РФ.

Уничтожение грузового и легкового транспорта затрудняет поставку боеприпасов, топлива и личного состава на передовые позиции оккупантов.

Видео опубликовали бойцы в телеграм-канале батальона.

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