ВСУ разгромили РСЗО «Град», САУ и технику оккупантов на Лиманском направлении
- 10.06.2026, 22:54
Видеофакт.
Операторы батальона беспилотных систем FATUM 60-й отдельной механизированной бригады продолжают наносить потери российским войскам на Лиманском направлении.
Во время боевых вылетов украинские пилоты уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», которая использовалась оккупантами для обстрелов позиций Сил обороны.
Кроме того, под удары беспилотников попали артиллерийский тягач АТС-59Г, самоходная артиллерийская установка, наземный роботизированный комплекс «Курьер» и несколько единиц автомобильной техники противника.
Особое внимание операторы уделяют поражению логистики армии РФ.
Уничтожение грузового и легкового транспорта затрудняет поставку боеприпасов, топлива и личного состава на передовые позиции оккупантов.
Видео опубликовали бойцы в телеграм-канале батальона.