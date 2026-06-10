Белоруска победила на одном из самых престижных фестивалей короткометражек в Польше 10.06.2026, 22:41

Александра Куцень

Фото: The Warsaw

Александра Куцень стала лауреаткой одной из главных наград 66-го Краковского кинофестиваля.

Режиссер из Беларуси Александра Куцень стала лауреаткой одной из главных наград 66-го Краковского кинофестиваля. Ее короткометражка «Wszystkie miały na imię Anżelika» («Все они носили имя Анжелика») получила престижного «Золотого Лайконика» — приз за лучший польский короткометражный игровой фильм. Об этом пишет The Warsaw.

Александра Куцень учится на третьем курсе режиссуры в Варшавской киношколе. До переезда в Польшу она жила в Беларуси и занималась фотографией, коллажем и анимацией. В последние годы режиссер сняла несколько студенческих работ и музыкальных клипов, а также организовывала выставки своих фотографий и коллажей в Польше и Беларуси.

Фильм-победитель «Wszystkie miały na imię Anżelika» рассказывает историю Анжелики, которая работает мастером маникюра в салоне и пытается вернуться к учебе на юридическом факультете. Ее планы нарушает незапланированная беременность. В поисках ответа на вопрос о будущем героиня сталкивается с давлением чужих мнений и пытается найти собственный голос. Сценарий и режиссуру фильма подготовила сама Александра Куцень.

Краковский кинофестиваль считается одной из важнейших площадок для короткометражного кино в Польше. Его победители могут претендовать на дальнейшее участие в отборе на премии «Оскар» и Европейскую кинопремию. Для Варшавской киношколы нынешняя награда стала первой победой такого уровня за всю историю участия в фестивале.

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