Завтра в Мехико стартует XXIII чемпионат мира по футболу 10.06.2026, 22:10

Нынешний чемпионат станет самым масштабным в истории.

В ночь с 11 на 12 июня на североамериканском континенте начнется 23-й по счету финальный турнир Кубка мира по футболу. Самый масштабный турнир в истории популярного спорта примут США, Канада и Мексика.

Нынешний мировой форум особенный не только потому, что впервые пройдет в трех странах сразу. Никогда еще в финальном турнире не участвовало так много сборных – 48. Постепенное увеличение количества участников – процесс, похоже, необратимый. И спортивная составляющая здесь явно уступает финансовой.

Матчи состоятся на 16 стадионах, расположенных в трех странах - США, Канаде и Мексике.

США уже принимали чемпионат мира в 1994 году, однако на этот раз игры пройдут на других аренах. Всего в стране будут задействованы 11 стадионов: в Ист-Ратерфорде (Нью-Йорк/Нью-Джерси), Далласе, Канзас-Сити, Хьюстоне, Атланте, Сан-Франциско, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Бостоне и Майами.

У Мексики три стадиона: знаменитая «Ацтека» в Мехико, уже принимавшая чемпионаты мира 1970 и 1986 годов, а также арены в Гвадалахаре и Монтеррее.

Канада впервые принимает матчи чемпионата мира. Игры пройдут на двух стадионах – в Торонто и Ванкувере.

Финал состоится на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде. Город расположен в штате Нью-Джерси, всего в 11 километрах от Манхэттена. На арене, построенной в 2010 году, проводят домашние матчи клубы Национальной футбольной лиги (НФЛ) - «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс».

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