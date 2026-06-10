Лишь один из десяти европейцев считает США союзником 10.06.2026, 21:53

Опрос.

Лишь 11 процентов европейцев считают Соединенные Штаты союзником - это исторический минимум, следует из опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), результаты которого опубликованы в среду, 10 июня. Еще полгода назад 16% жителей 15 европейских стран называли США союзником, а в ноябре 2024 года, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах, показатель составлял 22%, передает DW.

Опрос показывает, что европейцы «принимают курс на самостоятельность и трезво оценивают Дональда Трампа», хотя и не ожидают полного разрыва отношений под давлением текущих вызовов. Большинство опрошенных заявили, что не верят в готовность США прийти на помощь Европе в случае нападения.

Исследование опубликовано накануне саммитов «Большой семерки» (G7) и НАТО в ближайшие недели.

С начала второго срока Трамп ввел пошлины против европейских стран, угрожал выходом из НАТО из-за недостаточной, по его мнению, поддержки войны США и Израиля против Ирана и низких расходов на оборону. Трамп также настаивал на установлении контроля над Гренландией, которая является частью Дании - члена НАТО и Евросоюза.

США в прошлом месяце заявили о начале вывода войск из Германии на фоне конфликта между Трампом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, который подверг критике войну США против Ирана.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, в разгар угроз Трампа в отношении Гренландии, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв связей с США демонстрирует «необходимость построить новую форму европейской независимости».

Большинство респондентов в каждой из обследованных стран - за исключением Болгарии - считают, что трансатлантические отношения улучшатся после ухода Трампа с поста президента США.

Опрос выявил, что большинство европейцев поддерживают Украину, но с осторожностью относятся к ее вступлению в ЕС на данном этапе и к отправке войск для участия в оборонительной войне против России. В вопросе энергетики большинство респондентов признали наличие кризиса на континенте, но «остаются решительно против импорта российского ископаемого топлива».

По сравнению с прошлым годом европейцы на четыре процента чаще выступают за увеличение расходов на оборону. Почти половина (47%) опрошенных поддержали коллективные заимствования ЕС для финансирования оборонных проектов. Респонденты выступают за снижение зависимости от американского вооружения в пользу европейского.

Опрос проводился в мае 2026 года среди взрослых жителей Австрии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

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