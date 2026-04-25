Теракт в Киеве: установлена полная хронология событий 12 25.04.2026, 13:41

Что стало «спусковым крючком»?

Следствие установило полную хронологию событий во время теракта в Киеве 18 апреля и сформировало детальный портрет личности нападавшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Что известно о стрелке

Стрелок - уроженец Москвы, 1968 г. р., военный пенсионер. В период с 1992 по 2005 год проходил службу в рядах ВСУ на различных должностях по обслуживанию автомобильной техники. Майор в отставке.

После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута.

Он привлекался к уголовной ответственности, но имел в собственности два зарегистрированных карабина и травматический пистолет.

Последнее разрешение на оружие получил на основании якобы журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций. Обстоятельства получения разрешительной документации на оружие сейчас проверяются СБУ.

Анализ содержимого мобильного телефона убийцы показал системную подготовку к совершению массового расстрела. На обнаруженных видеозаписях зафиксировано, как он дома отрабатывал навыки быстрого приведения оружия в боевую готовность и прицельной стрельбы.

Свои действия он сопровождал агрессивными монологами: называл людей «свиньями», которых «будет мочить», использовал язык вражды в отношении украинцев, выкрикивал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве.

Особую неприязнь злоумышленник проявлял к соседу, которого пренебрежительно называл «директором шестого». Именно он был первой жертвой нападения.

Что происходило в день теракта

«Пусковым крючком» трагедии 18 апреля стал очередной спор из-за домофона, который убийца отремонтировал лично, однако после этого некоторые жители не могли попасть в дом.

Во время конфликта у подъезда нападавший сначала открыл стрельбу из травматического оружия, ранив нескольких человек.

Когда патроны закончились, он выбросил пистолет, поднялся в свою квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег помещение и вернулся на улицу, где продолжил стрельбу.

Возле дома стрелок убил соседа и таксиста. Также он ранил сына первого погибшего, его жену, ее родную сестру и дворника, который прикрывал собой ребенка. Впоследствии сестра и дворник скончались от полученных смертельных ранений.

Свои действия злоумышленник фиксировал на аудио. После первых убийств мужчина, двигаясь к супермаркету, продолжал вести огонь и застрелил еще двух человек. При этом он выборочно предупреждал отдельных прохожих, чтобы те убегали, «потому что сейчас будет стрельба».

В магазине нападающий ходил между рядами, угрожал людям оружием и застрелил работника. Кроме этого, ранения в магазине получили еще 5 человек.

Забарикадировавшись с заложниками, он обратился к работнице пункта обмена валют с требованием немедленно выйти из кассы и позвать представителя для переговоров. Мужчина угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали, кричал: «Выйдите из кассы, я не буду ваши доллары брать».

Все свои действия мужчина оправдывал «самозащитой» от якобы группового нападения четырех человек у подъезда, утверждая, что на него «наехал молодняк вместе с бабами».

Мужчина апеллировал к своему военному опыту и званию майора, заявляя, что «не мог больше терпеть». При этом демонстрировал крайний цинизм, комментируя убийство соседа: «Он уже труп, у него мозги лежат».

Во время штурма спецподразделением нападавшего ликвидировали.

В результате теракта погибли семь человек. В больнице еще находится 7 пострадавших.

Следствие проверило версию о возможных связях нападавшего со спецслужбами России. Сейчас таких связей не установлено.

Окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com