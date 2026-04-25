Путин запретил увольнять военных преступников, вернувшихся с «СВО»4
- 25.04.2026, 15:11
И разрешил их вдовам поступать в вузы без экзаменов.
Супругам погибших участников войны против Украины предоставлено право на льготное поступление в российские вузы и техникумы, закон об этом подписал президент Владимир Путин, сообщает The Moscow Times.
Документом, который был принят Госдумой на прошлой неделе, вводится отдельная квота для вдов и вдовцов «героев СВО», включая сотрудников ФСИН и МВД РФ.
Им разрешено не сдавать экзамены при поступлении на бесплатное обучение в бакалавриате, специалитете и в учреждения СПО. Аналогичные условия касаются подготовительных отделений федеральных госвузов.
Также квота распространяется на супругов погибших с мая 2014 года бойцов «вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР». Право на льготу аннулируется при повторном вступлении в брак.
Еще одним законом Путин фактически запретил компаниям увольнять вернувшихся с фронта на прежнюю работу военных при сокращении штата. Согласно документу, теперь работодатель в случае равной производительности труда и квалификации обязан сохранять рабочее место за сотрудником, имеющим статус «ветерана».
Это касается случаев тех, кто был призван по мобилизации, направлен в Росгвардию по мобилизации или заключил контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени.
«Ветераны СВО — люди дисциплинированные, ответственные, умеющие работать в команде и принимать решения в стрессовых ситуациях. Эти качества крайне важны для любого производства или организации», — заявляла одна из авторов закона депутат Яна Лантратова.