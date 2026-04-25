Три вещи, которые изменят всё 2 25.04.2026, 16:13

У ЕС есть план на несколько лет вперед.

Из-за нежелания России завершать войну, мирные переговоры так и не приносят желаемых результатов. Несмотря на дипломатический тупик, в Европе много говорят о восстановлении Украины. А также о том, как привлечь российское руководство к ответственности и финансовой, и уголовной.

Детальнее рассказывает международная обозреватель «Телеграфа» Ольга Кириллова.

Представим себе 2030 год. Первое – Украина становится полноценным членом Европейского Союза и настоящей инвестиционной Меккой. Второе — разрушенные города отстраиваются на средства страны-агрессора. Третье – российское руководство находится на скамье подсудимых специального трибунала. Возможно ли это? Полностью. Но давайте по порядку.

Никаких символических союзов

Формирование нового правительства в Венгрии открывает окно возможностей — хотя будущий премьер Петер Мадьяр выступает против ускоренного членства Украины в ЕС, он вряд ли будет блокировать традиционную процедуру, основанную на заслугах, то есть выполнении необходимых реформ.

По словам европейского дипломата, официальное открытие первого переговорного кластера «Основы» может произойти в июне. К примеру, в ходе встречи лидеров ЕС в Брюсселе. Собственно, это будет первый евросаммит для Мадьяра и отличный повод показать подход, отличный от «орбановского».

Остальные пять кластеров планируют открыть в течение года — к рождественским политическим каникулам. Амбициозная цель Украины — выполнить все необходимые реформы до конца 2027 года и иметь по крайней мере черновик Соглашения о вступлении. После этого может пойти несколько лет на ратификацию Соглашения в парламентах стран-членов.

Кроме того, европейские столицы работают над вариантами, как ускорить интеграцию Киева. Отсюда и сообщения в западных СМИ о частичном членстве Украины без участия в принятии решений. Работу над этим подтвердила и европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Мы до сих пор пользуемся подходом, который применялся еще 40 лет назад. В дискуссиях с государствами-членами появляются разные идеи с разных сторон: есть ли способ — ввиду того, что процесс вступления может длиться долго из-за большого объема необходимой работы — усилить постепенную интеграцию.

Мы уже применяем этот принцип, прежде всего, в экономической сфере — например, в роуминге или энергетике, и достаточно успешно. Теперь мы обсуждаем, есть ли другие сферы, где можно было бы применить такой подход», — сказала она в кулуарах бизнес-саммита в Брюсселе.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка выразил мнение, что вступление нашего государства само по себе является реформой Европейского Союза.

«Раньше мы воспринимали ЕС как отстаивающий свободы экономический союз и ничего больше. Теперь видим, что верховенство права стало ключевым элементом европейского общества.

К сожалению, геополитика и оборона также выходят на передний план как общая проблема, которую нам предстоит решать вместе. Вступление Украины является частью этой эволюции ЕС. Это следует осуществить в этом контексте и как можно скорее», — сказал чиновник.

При этом украинская сторона настроена достаточно скептически по альтернативным моделям, которые продвигают партнеры. На днях президент Украины Владимир Зеленский выступил со своеобразным предупреждением к украинским институтам, занимающимся евроинтеграцией: не искать варианты символического членства.

«Я это не поддерживаю. Народ это не поддерживает. Самое главное – наши люди. Нам достаточно уже символических союзов. Будапештские меморандумы, символические гарантии безопасности, символический путь в НАТО. Мы заслуживаем полноправного членства в Европейском Союзе», — сказал он, общаясь с журналистами в WhatsApp.

Параллельно переговорному процессу партнеры готовятся к послевоенному восстановлению нашего государства.

Что делать с российскими миллиардами?

В конце июня в польском Гданьске пройдет очередная Ukraine Recovery Conference по возобновлению наиболее пострадавших от российской агрессии сфер: энергетики, критической инфраструктуре и логистике.

В очередной раз возникает вопрос — как заставить Россию заплатить за нанесенный ущерб? Снова "всплывает" идея с российскими замороженными активами, которые в прошлом году так и не удалось использовать для предоставления кредита Украине из-за позиции Бельгии.

Напомним, что после полномасштабного вторжения Запад заморозил российские государственные активы стоимостью около 200 млрд евро — в первую очередь, валютных резервов Центробанка РФ, которые хранились в иностранных банках и международных финансовых учреждениях. Львиная доля активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

- По российским активам наша позиция остается неизменной. Они должны использоваться максимально эффективно. Были приложены значительные усилия для разработки и реализации кредита на 90 миллиардов евро от ЕС.

Надеюсь, после его разблокирования будет возможность снова вернуться к вопросу [активов], — сказал вице-премьер Качка. Это финансирование было успешно разблокировано 23 апреля.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая, выступая на мероприятии в Брюсселе, назвала избегание Россией финансовой ответственности за войну «наибольшим риском».

«Мы надеемся на продолжение работы на уровне ЕС над законными и практическими решениями, которые позволят направить эти активы на оборону Украины, восстановление, финансовую стабильность и выплату компенсаций», — сказала Мудрая.

По данным СМИ, Европа может наконец-то нацелиться не только на государственные, но и частные российские замороженные активы.

Россия регулярно угрожает конфисковать имущество сотен европейских компаний, которое находится на ее территории. Когда в Европе обсуждали предоставление Украине финансовой помощи за счет российских средств, Кремль запугал иностранный бизнес, подготовив огромный перечень предприятий, чье имущество может быть изъято.

Есть действенный ответ: если в России незаконно конфискуют собственность европейского бизнеса, замороженные российские средства в ЕС можно направить на возмещение ущерба. Для этого нужно ввести специальную админпроцедуру, которая будет работать быстрее судебных процессов.

Речь идет примерно о 30 миллиардах евро российских частных активов, замороженных в Европе. Национальный банк Украины поддерживает эту инициативу, ведь она, наконец, позволит прекратить экономический шантаж Кремля.

Трибунал будет без США?

Наконец, о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины, который станет первым со времен Второй мировой войны и третьим в истории – после Нюрнберга и Токио.

По данным нашего издания, 14-15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать важный шаг и заключить соглашение, необходимое для практического запуска трибунала. В частности, создания комитета, который будет избирать судей и прокуроров.

На сегодняшний день 21 государство подтвердило намерение присоединиться к соглашению. Это Австрия, Великобритания, Исландия, Испания, Эстония, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения, Польша, Португалия, Франция, Хорватия, Швеция, Финляндия и собственно Украина.

- Правосудие в отношении тех, кто несет наибольшую ответственность за агрессию России, является ключевым условием для того, чтобы мир не стал только другим словом для замороженного конфликта, — отметил во время дискуссии в Европейском парламенте депутат Тейс Руттен.

После всех подготовительных этапов трибунал должен перейти к полноценной работе: расследованиям, выдвижению обвинений, судебным разбирательствам и вынесению приговоров по преступлениям россиян.

Украина рассчитывает, что спецтрибунал должен полноценно заработать в Нидерландах уже в следующем году. Материалы для дел активно собираются.

- Мы, украинцы, убеждены: справедливость имеет решающее значение тогда, когда обеспечивается быстро и вовремя – пока жертвы и пострадавшие все еще доверяют правосудию, – отмечает посол Украины в Нидерландах Андрей Костин.

Спецтрибунал будет ориентироваться на руководство страны-агрессора. Но следует не забывать о функциональном иммунитете для так называемых «членов тройки» в Кремле: Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и премьер-министра Михаила Мишустина.

Иммунитет действует только до тех пор, пока они занимают свои должности. Если, например, Лаврова отправляют на пенсию, его иммунитет аннулируется. После этого российского чиновника смогут привлечь к ответственности.

Примечательно, что США пока не участвуют в подготовке специального трибунала. Ровно год назад они вышли из международного центра по расследованию российских преступлений, который собирал доказательную базу для обвинений против российского руководства.

Как пояснил нашему изданию посол Костин, при желании Вашингтон всегда может вернуться к обеспечению правосудия.

- Соединенные Штаты были в составе основной группы государств [по созданию спецтрибунала] и действовали достаточно активно. Специальный прокурор Министерства юстиции США был членом Международного центра по преследованию преступления агрессии в течение полутора лет.

Никакой положительной или отрицательной информации по этому поводу от Соединенных Штатов у нас пока нет. Они просто отошли в сторону. Я думаю, что на каком-то этапе они будут готовы присоединиться к этой инициативе, это будет очень важно.

Инфраструктура, которую мы создали, позволяет каждой стране ознакомиться с принципами трибунала, чтобы присоединиться к нему на более позднем этапе, — сказал посол.

Пока США держатся в стороне, в Европе убеждены: механизмы справедливости, восстановления и привлечения агрессора к ответственности должны заработать — и последовательно продвигают их вперед, чтобы это произошло как можно быстрее.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com