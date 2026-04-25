Volkswagen превратил Jetta в электрический внедорожник 25.04.2026, 16:31

Известный компактный седан радикально изменили.

Volkswagen представил концепт электрического внедорожника под названием Jetta X — модель, которая демонстрирует новое направление развития легендарной модели Jetta, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от привычной Jetta, известной как компактный седан, компания теперь разрабатывает доступный электромобиль. С 2026 года Jetta фактически действует как самостоятельная марка и активно переходит на так называемые «новые энергетические автомобили».

Концепт Jetta X — полностью электрический и выполнен в новом дизайне Modern Robust. Автомобиль получил угловатый силуэт, короткие свесы и минималистичный внешний вид, напоминающий современные электрокары. Ожидается, что он построен на специализированной платформе для электромобилей.

Салон также отражает тренд на цифровизацию: центральное место занимает крупный сенсорный экран, дополненный дисплеем для пассажира. Интерфейс максимально упрощен и ориентирован на использование через экраны.

Подробные технические характеристики пока не раскрываются. Известно, что Jetta планирует вывести на рынок четыре новые модели к 2028 году, и этот внедорожник станет одной из них.

