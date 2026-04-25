Российская армия запустила по Украине 666 дронов и ракет 1 25.04.2026, 14:11

2,068

Символическая цифра.

Российские войска в ночь на 25 апреля нанесли масштабный комбинированный удар по городам Украины, запустив 666 дронов и ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Из 619 беспилотников и 47 ракет перехватить удалось соответственно 580 и 30 целей. Атаки зафиксированы по Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Одесской и Киевской областям. В общей сложности погибли пять человек, написал в телеграм-канале глава МВД страны Игорь Клименко. По его данным, ранения получили более 30 человек. Больше всего пострадал город Днепр, где в результате «прилетов» частично обрушился четырехэтажный дом, заявил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа.

По его данным, в городе вследствие атак, продолжавшихся более 10 часов, погибли четыре человека, еще 27, включая двоих детей, — пострадали. Днем в субботу после повторной атаки был поврежден еще один жилой дом, сообщил Ганжа — пострадали семь человек. По информации ГСЧС, в Днепре также повреждены предприятия и объект промышленной инфраструктуры. Разбор завалов продолжается. Помимо этого, в результате ночных атак еще два человека погибли и семеро получили ранения в Черниговской области — Нежине, Городнянском и Сновском районах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские атаки продолжались на протяжении всей ночи и пострадавшие также зафиксированы в Одесской и Харьковской областях. «Тактика у россиян без изменений: ударные дроны, крылатые ракеты и большое количество баллистики. Большинство мишеней — обычная инфраструктура в городах. Повреждены жилые дома, энергетика, предприятия», — написал он в телеграм-канале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com