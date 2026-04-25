Пресс-секретарь Трампа уходит в декретный отпуск 3 25.04.2026, 15:29

Кэролайн Левитт

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в пятницу, что уходит в декретный отпуск в преддверии рождения второго ребенка.

Об этом сообщило агентство AFP.

Белый дом не объявил, кто заменит Левитт на время ее отсутствия. Сообщается, что такие высокопоставленные чиновники, как вице-президент Джей Ди Венс, могут время от времени проводить пресс-конференции в Белом доме во время ее отсутствия. Белый дом также не раскрыл, как долго она будет отсутствовать.

«Что касается личной жизни, то это, вероятно, будет моей последней пресс-конференцией на некоторое время. Как вы видите, я вот-вот рожу», – сказала пресс-секретарь группе журналистов в Белом доме.

«Я увижу вас очень скоро. Я знаю, что вы будете в очень хороших руках с моей командой здесь, в Белом доме. И я знаю, что у всех вас есть личный номер телефона президента», – пошутила она.

Левитт уже является матерью мальчика, родившегося в июле 2024 года, и в свои 28 лет является самым молодым человеком, когда-либо назначенным на эту напряженную и публичную должность.

Летом 2024 года она вернулась к работе в предвыборной кампании президента Дональда Трампа всего через несколько дней после рождения своего первого ребенка, а ее возвращение ускорила попытка убийства Трампа 13 июля 2024 года.

