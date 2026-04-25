25 апреля 2026, суббота, 17:23
Белоруска купила новый айфон с огромной скидкой, но что-то пошло не так

  • 25.04.2026, 15:20
Теперь нет ни денег, ни телефона.

Белоруска Кристина почти год пользовалась купленным айфоном, пока не выяснилось, что устройство проходит по уголовному делу. В итоге гаджет изъяли, а деньги она пока так и не вернула. Свою историю девушка рассказала .

Кристина заказала новый iPhone 15 Pro Max у перекупщика в Витебске: выбрала модель и согласилась подождать, поскольку телефон обещали привезти с заметной скидкой.

Смартфон доставили в заводской упаковке, с документами и гарантией. Кристина даже сняла видео распаковки и спокойно пользовалась покупкой почти год — пока к ней не пришли сотрудники Следственного комитета.

Как выяснилось, устройство оказалось связано с уголовным делом. По версии следствия, в мае 2024 года некая Светлана убедила знакомого оформить на себя рассрочку в салоне МТС на этот айфон стоимостью 5980 рублей. В тот же день телефон оказался у перекупщика, а затем — у Кристины. Чека при продаже не было, зато цена оказалась значительно ниже: девушка заплатила 3800 рублей.

Ничего подозрительного она не заметила — все документы выглядели в порядке. Между тем рассрочка по телефону так и не оплачивалась, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Кристину вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля. Там ей объяснили, что она является добросовестным покупателем и претензий к ней нет, однако сам телефон признан вещественным доказательством. Гаджет изъяли.

В результате девушка осталась и без смартфона, и без денег. Дальнейшее развитие событий, по ее словам, оказалось еще более неожиданным.

Уголовное дело в отношении Светланы прекратили по амнистии, то есть она избежала наказания. Перекупщик, у которого Кристина покупала телефон, фигурантом дела не стал, хотя девушка предоставила следствию аудиозаписи разговоров, где он, по ее словам, насмехается над ситуацией и советует ей как можно скорее перепродать устройство.

Потерпевшим по делу признали мужчину, на которого была оформлена рассрочка, и телефон передали ему. Кроме того, как утверждает Кристина, ее контакт передали самой обвиняемой — якобы для возмещения ущерба. Однако вместо этого, по словам девушки, она начала получать звонки с угрозами.

Кристина уже около года обращается в различные инстанции и подает жалобы, но получает одинаковый ответ — обращаться в суд и нанимать адвоката.

«Из-за того, что я в деле просто как свидетель, я не могу даже с делом ознакомиться. И адвокат тоже. Люди, которые занимались мошенничеством, остались безнаказанные и при деньгах, а я и за телефон заплатила, и телефон у меня забрали», — говорит она.

Девушка намерена добиваться защиты своих прав и привлечения к ответственности перекупщика, который, по ее мнению, избежал каких-либо последствий.

