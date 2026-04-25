Мессенджер Илона Маска стал самым скачиваемым приложением в мире 4 25.04.2026, 14:59

XChat обогнал по популярности WhatsApp и ChatGPT.

Соцсеть X Илона Маска вывела в публичный доступ отдельное приложение для общения – XChat. Новый мессенджер уже стал доступен пользователям iPhone и позиционируется как полноценный конкурент WhatsApp, Telegram и другим сервисам.

Согласно описанию приложения, в нем есть E2E-шифрование по аналогии с биткоин-протоколом, удаление переписок для обоих участников и запрет на скриншоты и запись экрана. Отдельно подчеркивается, что в мессенджере нет рекламы.

Вход в XChat осуществляется через аккаунт в X. То есть для его использования недостаточно просто загрузить мессенджер – необходимо зарегистрироваться и в соцсети Маска.

Впервые о запуске мессенджера стало известно в июне 2025 года. С тех пор сервис был доступен в тестовом режиме некоторым пользователям. На старте XChat доступен только для iPhone, но версия для Android ожидается позже.

СМИ обратили внимание, что мессенджер Маска стремительно набирает популярность: приложение уже вышло на первое место в App Store сразу в двух категориях – среди бесплатных приложений и в разделе социальных сетей.

