Лукашенко решил оставить сельчан без медицины? 11 25.04.2026, 13:50

Диктатор хочет «оптимизировать» медучреждения в регионах.

Александр Лукашенко задумался об оптимизации учреждений здравоохранения в регионах. Глава Минздрава получит поручение «посмотреть, где нам что надо, где не надо», заявил диктатор во время поездки в Петриковский район 25 апреля.

В ходе визита в регион Александр Лукашенко побывал в Петриковской центральной районной больнице. Там он узнал, что к учреждению относятся в том числе семь участковых больниц, 22 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и семь амбулаторий врача общей практики.

Диктатор задался вопросом, насколько оптимальна и оправдана такая структура.

— Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги. Я не за то, чтобы позакрывать ФАПы, больницы участковые. Но надо посмотреть там, где надо, — сказал Лукашенко.

Он решил поручить министру здравоохранения Александру Ходжаеву, чтобы тот «еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, где не надо».

